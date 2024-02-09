В субботу, 10 февраля, в 24-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Вильярреал». Игра пройдет в Витория-Гастейсе, начало – в 16:00 (мск).

«Алавес»

После 23 туров «Алавес» набрал 36 очков и занимает комфортное для себя 11-е место в таблице. Подопечные Луиса Гарсии 7 раз победили, потерпели 11 поражений и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 23:30 (5-е с конца место по забитым).

В прошлом туре «Алавес» дома проиграл «Барселоне» – 1:3.

«Вильярреал»

«Вильярреал» по итогам 23 туров набрал 24 очка и находится на 14-м месте, опережая зону вылета на 7 пунктов. На счету команды Марселино 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений при разнице мячей 33:45 (больше пропустила только последняя «Альмерия»).

В прошлом туре «Вильярреал» дома не смог обыграть «Кадис» – 0:0.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Алавес» – «Вильярреал»

В очных встречах команды регулярно обмениваются голами. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.80.