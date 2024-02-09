В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра пройдет в Манчестере, начало – в 15:30 (мск).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подходит к игре с «Эвертоном» с серией из 5 побед в чемпионате. Хозяева предстоящего матча набрали 49 очков и занимают 2-е место, отставая от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» на 2 очка, но проведя на 1 игру меньше.

Команда Пепа Гвардиолы в 15 матчах победила, в 3 уступила и 4 завершила вничью при разнице мячей 54:25 (лучшее нападение лиги).

«Эвертон»

«Эвертон» одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и 10 раз проиграл. Набрав 19 очков, мерсисайдцы находятся на 18-м месте, разница мячей 26:30.

Наставник ливерпульского клуба Шон Дайч вместе с командой решает ту же задачу, что и в прошлом сезоне – остаться в Премьер-лиге.

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Эвертон»

«Эвертон» не устоит против мощной игры хозяев в атаке. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.62.