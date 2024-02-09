В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра пройдет в Манчестере, начало – в 15:30 (мск).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» подходит к игре с «Эвертоном» с серией из 5 побед в чемпионате. Хозяева предстоящего матча набрали 49 очков и занимают 2-е место, отставая от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» на 2 очка, но проведя на 1 игру меньше.
Команда Пепа Гвардиолы в 15 матчах победила, в 3 уступила и 4 завершила вничью при разнице мячей 54:25 (лучшее нападение лиги).
«Эвертон»
«Эвертон» одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и 10 раз проиграл. Набрав 19 очков, мерсисайдцы находятся на 18-м месте, разница мячей 26:30.
Наставник ливерпульского клуба Шон Дайч вместе с командой решает ту же задачу, что и в прошлом сезоне – остаться в Премьер-лиге.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 28.12.23 «Эвертон» – «Манчестер Сити» – 1:3;
- 14.05.23 «Эвертон» – «Манчестер Сити» – 0:3;
- 31.12.22 «Манчестер Сити» – «Эвертон» – 1:1;
- 27.02.22 «Эвертон» – «Манчестер Сити» – 0:1;
- 21.11.21 «Манчестер Сити» – «Эвертон» – 3:0.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Эвертон»
«Эвертон» не устоит против мощной игры хозяев в атаке. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.62.