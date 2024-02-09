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    Титов назвал идеального тренера для «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, какого тренера считает наиболее подходящим для московской команды.

    – В «Спартаке» есть одна особенность – негативный фон вокруг тренера не исчезает никогда, вне зависимости от результата. Почему так происходит?

    – Мне тоже не нравится, что происходит вокруг Абаскаля, какой фон создается извне. Хочется, чтобы в команде был легкий штиль, без постоянных цунами.

    А в будущем было бы приятно видеть главным тренером спартаковца. Мы с Аленичевым были в такой роли, знаем, как это нереально сложно.

    Я как‑то раз озвучивал, что идеальной кандидатурой для «Спартака» является Тихонов, но мое мнение вряд ли кому интересно в клубе.

    Надеюсь, успешная работа в «Енисее» станет сигналом для руководителей «Спартака» и они обратят внимание на легенду.

    Последние годы «Спартак», как правило, тренируют молодые иностранцы без серьезного опыта работы, а Тихонов по возрасту в эту когорту не вписывается.

    • «Енисей» вернул Тихонова 10 января.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2024 17:34
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    Комментарии (11)
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    WE ARE FOR PETER
    1707489590
    Тихонов хороший парень хоть и хрюндель
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    WE ARE FOR PETER
    1707489623
    Быть тренером в Спартаке это несерьёзно
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707489657
    Тихонов надеюсь в здравом уме, чтобы опять не вляпаться в эту клоаку. Гыгыгы
    Ответить
    Дубина
    1707490063
    Помойно-блохастые авто боты тут как тут!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1707490163
    Есть Карпин, уже доказавший свою состоятельность. Тихонов слабее. А то, что должен быть тренером свой, спартаковец, Егор прав.
    Ответить
    fakeid
    1707491099
    "тренируют молодые иностранцы без серьезного опыта работы" - не вижу в этом ничего плохого.
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    Январь 59
    1707492893
    Наверняка только один Спартаковец хочет быть тренером в Спартаке. Это А. Мостовой. Руководство Спартака, дождется, пока Саша получит лицензию ПРО.
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    k611
    1707493275
    Идеальный тренер тот кто сможет взять два чемпионства подряд...
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    Ziklop
    1707493856
    Спартак тренируют молодые кабаны-производители!
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    ...уефан
    1707553481
    ...соглашусь лишь с тем, что не плохо бы было для клуба иметь главного тренера, для которого "Спартак" - не пустой звук и не ступенька в карьере...
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