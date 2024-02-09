Титов назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, какого тренера считает наиболее подходящим для московской команды.

– В «Спартаке» есть одна особенность – негативный фон вокруг тренера не исчезает никогда, вне зависимости от результата. Почему так происходит?

– Мне тоже не нравится, что происходит вокруг Абаскаля, какой фон создается извне. Хочется, чтобы в команде был легкий штиль, без постоянных цунами.

А в будущем было бы приятно видеть главным тренером спартаковца. Мы с Аленичевым были в такой роли, знаем, как это нереально сложно.

Я как‑то раз озвучивал, что идеальной кандидатурой для «Спартака» является Тихонов, но мое мнение вряд ли кому интересно в клубе.

Надеюсь, успешная работа в «Енисее» станет сигналом для руководителей «Спартака» и они обратят внимание на легенду.

Последние годы «Спартак», как правило, тренируют молодые иностранцы без серьезного опыта работы, а Тихонов по возрасту в эту когорту не вписывается.

«Енисей» вернул Тихонова 10 января.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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