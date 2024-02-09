Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»

«Спартак» не смог осуществить трансфер опорного полузащитника Андре из «Флуминенсе».
По данным Metaratings.ru, российский клуб контактировал с представителями футболиста и проверял возможность перехода перед официальными переговорами.
22-летний бразилец Андре категорически отказался от варианта с переездом в Россию. При этом его кандидатура была приоритетной на позицию опорника в шорт-листе «Спартака».
- В прошлом году Андре провел за клуб 60 матчей и забил 1 гол.
- Также в 2023-м дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой провел 4 встречи.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.