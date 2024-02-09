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    • Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»

    Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»

    «Спартак» не смог осуществить трансфер опорного полузащитника Андре из «Флуминенсе».

    По данным Metaratings.ru, российский клуб контактировал с представителями футболиста и проверял возможность перехода перед официальными переговорами.

    22-летний бразилец Андре категорически отказался от варианта с переездом в Россию. При этом его кандидатура была приоритетной на позицию опорника в шорт-листе «Спартака».

    • В прошлом году Андре провел за клуб 60 матчей и забил 1 гол.
    • Также в 2023-м дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой провел 4 встречи.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    09.02.2024 13:36
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    Комментарии (25)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707475802
    Не хочет быть клоуном цирка спартаковского
    Ответить
    fakeid
    1707475841
    фотка в его профиле - реакция на интерес к нему со стороны дезеувов)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707475928
    Последнего купили с переплатой в десять раз)) больше никто не хочет и с переплатой)) кончились )))
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707476389
    Спам обломился))) в середняк сказал не поеду))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707480446
    Харкнув в сторону сказал: - Ну нах этот свинарник. Гыгыгы
    Ответить
    алдан2014
    1707485080
    Не все палкаводцы отписались? Превратили сайт в шоу одного актёра. Вы хоть понимаете какую дичь ежедневно пишете?
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707485706
    Андре сказал отсос вам хрюндели)
    Ответить
    VasyaM63
    1707489401
    нехочет зачем он нужен
    Ответить
    ...уефан
    1707490313
    ...а он Спартаку,за такие бабки, нужен? Подумали?...
    Ответить
    SLADE2019
    1707541290
    Активно ищем опорника (двумя руками за, если оборонительного плана). Вот только с тем, что есть не пора ли начать расставаться? Тем более в обороне все они не гении.
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