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    • Орлов допустил, что Педро выиграет конкуренцию у Мостового за место в составе «Зенита»

    Орлов допустил, что Педро выиграет конкуренцию у Мостового за место в составе «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» на Кубке Равноправия в Катаре. Петербуржцы одержали победу со счетом 6:0.

    «Вендел реабилитировался за свое опоздание на сбор. Достаточно вспомнить первый гол. Какой пас на Педро! Выверенный, точный! Вендел рассчитал все: не только скорость мяча, но и скорость партнера. Этот гол, по сути, оглушил китайскую команду. Отличная комбинация.

    Педро только недавно исполнилось 18 лет, а он все умеет на поле! Как он работает в левую сторону, в правую, как здорово видит партнеров – это, конечно, подкупает. Добротное приобретение. Не случайно же Семак не выпускает Мостового: видит, что у Педро игра идет, глаза горят.

    Выиграет ли бразилец конкуренцию у Мостового по ходу чемпионата? А почему нет? Все реально. Сейчас Педро показывает, что с ходу намерен бороться за место в старте. Но там другая проблема – где тогда найти еще одного игрока с российским паспортом? Возможно, «Зенит» еще подпишет российского футболиста. Фамилию называть не буду. Посмотрим.

    Ошибки Адамова? Да я бы не заострял на этом внимание. Он же и спас сегодня. Да и в предыдущем матче выручал. Ему просто надо еще набрать уверенности. Это все приходит через игры. На мой взгляд, Адамов перспективнее своих конкурентов», – сказал Орлов.

    • Педро открыл счет в матче на 2-й минуте и провел на поле всю встречу.
    • Бразилец перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.02.2024 11:21
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    Комментарии (21)
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    fakeid
    1707467740
    скоро хрякам будет не до смеха от его фамилии. парень реально топ, трёшку на сборах положил. 2 марта наведёт ужас на тарасятник, болотоход вообще из бачка не высунется неделю)
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    Дубина
    1707469423
    Правильно все! Всяких нин да пэдр на поле а своих у фарм у сочи или за забор! Стыдно за помойку блохастую! ВСЕМ и ВСЕГДА... Воняет((
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    Азбука
    1707469666
    Педро наводит шороху, а вот Мостовой нонече даже хуже себя прежнего. То ли так нагрузки на него влияют,то ли последствия травмы. Авось наберёт форму к чемпионату. Время ещё имеется.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707470931
    У парня огромный потенциал. В свои 18 лет будет топ игроком в нашем чемпионате. Гыгыгы
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    andr45
    1707472514
    А разве Пидров не питерский парнишка из Гей-бара "ГОЛУБАЯ УСТРИЦА"? Говорят, что его там видят с Медведевым)
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    WE ARE FOR PETER
    1707474216
    Педро штуки три воткнет в мясо
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    TIMOTHY
    1707475136
    Отличное усиление в Зените
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