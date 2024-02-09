Эмоциональная реакция Роналду на скандирование фамилии Месси в матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на скандирование фамилии аргентинского форварда Лионеля Месси в матче с «Аль-Хилялем» в рамках Riyadh Season Cup.

Португалец прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».

Также 39-летний Роналду в одном из эпизодов нанес удар после свистка.