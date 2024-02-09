Эмоциональная реакция Роналду на скандирование фамилии Месси в матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на скандирование фамилии аргентинского форварда Лионеля Месси в матче с «Аль-Хилялем» в рамках Riyadh Season Cup.
Португалец прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».
Также 39-летний Роналду в одном из эпизодов нанес удар после свистка.
- «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2.
- Роналду провел на поле весь матч.
- По ходу игры болельщики «Аль-Хиляля» скандировали имя аргентинского нападающего Лионеля Месси при каждом касании мяча Роналду.
- После игры Роналду засунул шарф команды соперника, брошенный с трибун, себе в трусы, а затем выкинул обратно.