Реакция Роналду на появление «Гробовщика» перед матчем «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»

Перед началом матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль» в рамках Riyadh Season Cup трофей турнира представил бывший американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем «Гробовщик».
Шоу вызывало улыбку у нападающего «Аль-Насра» Кришитану Роналду.
- «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2.
- Роналду провел на поле весь матч.
- По ходу игры болельщики «Аль-Хиляля» скандировали имя аргентинского нападающего Лионеля Месси при каждом касании мяча Роналду.
- После игры Роналду засунул шарф команды соперника, брошенный с трибун, себе в трусы, а затем выкинул обратно.