Кассьерра назвал самую важную дату для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвел итоги матча с «Шанхай Шэньхуа» (6:0) на Кубке Равноправия в Эр-Райяне (Катар).

– Матео, поздравляем с победой, поздравляем с хет-триком! Что этот момент значит для вас?

– Это очень здорово! Я очень рад, что помог команде и забил два гола. Но не стоит забывать, что эта победа – часть подготовительного процесса. Двигаемся дальше!

Сейчас надо отдохнуть, освежиться, провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии. Впечатления хорошие.

– Второй матч на этом турнире завершен, две победы у «Зенита». Чувствуете ли вы атмосферу настоящего футбольного турнира?

– Классно, что такой турнир стал частью предсезонных сборов. Мы уже сыграли с местной катарской командой, сегодня – с китайской командой, впереди матч против бразильцев

Здорово, что такие игры присутствуют, но мы отталкиваемся от своей игры, опираемся на то, что это часть тренировочного процесса, который нужно пройти без травм и набрать хорошую форму.

– Вы сказали, что забили два гола, то есть тот, который мог стать третьим, – автогол?

– Не знаю, как его в итоге засчитали – как автогол или записали на мой счет. Да это и не важно – главное, что мы победили, а игра оставила хорошие ощущения. Двигаемся дальше!

– Вы устали? Позади два матча и довольно тяжелые сборы.

– Нет. Я чувствую себя прекрасно, команда тоже, и, я думаю, сегодняшний матч это прекрасно показал. Самое важное – продолжать двигаться без повреждений и постоянно набирать обороты. Самая важная дата для нас – день игры против «Спартака».