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    Кассьерра назвал самую важную дату для «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвел итоги матча с «Шанхай Шэньхуа» (6:0) на Кубке Равноправия в Эр-Райяне (Катар).

    – Матео, поздравляем с победой, поздравляем с хет-триком! Что этот момент значит для вас?

    – Это очень здорово! Я очень рад, что помог команде и забил два гола. Но не стоит забывать, что эта победа – часть подготовительного процесса. Двигаемся дальше!

    Сейчас надо отдохнуть, освежиться, провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии. Впечатления хорошие.

    – Второй матч на этом турнире завершен, две победы у «Зенита». Чувствуете ли вы атмосферу настоящего футбольного турнира?

    – Классно, что такой турнир стал частью предсезонных сборов. Мы уже сыграли с местной катарской командой, сегодня – с китайской командой, впереди матч против бразильцев

    Здорово, что такие игры присутствуют, но мы отталкиваемся от своей игры, опираемся на то, что это часть тренировочного процесса, который нужно пройти без травм и набрать хорошую форму.

    – Вы сказали, что забили два гола, то есть тот, который мог стать третьим, – автогол?

    – Не знаю, как его в итоге засчитали – как автогол или записали на мой счет. Да это и не важно – главное, что мы победили, а игра оставила хорошие ощущения. Двигаемся дальше!

    – Вы устали? Позади два матча и довольно тяжелые сборы.

    – Нет. Я чувствую себя прекрасно, команда тоже, и, я думаю, сегодняшний матч это прекрасно показал. Самое важное – продолжать двигаться без повреждений и постоянно набирать обороты. Самая важная дата для нас – день игры против «Спартака».

    • 2 марта «Зенит» встретится со «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России.
    • Петербуржцы занимают второе место в РПЛ с 36 очками после 18 туров, у красно-белых 30 очков и пятая позиция.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    09.02.2024 09:25
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1707465133
    Спартак уже в штаны наложил не один раз от страха))) Зарема печенек приготовила для судей,чтобы не совсем разгром был))
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    Январь 59
    1707466251
    Второго марта и посмотрим интересный матч. Надеюсь увидеть классный футбол
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707471565
    На их месте должен быть срамтак. Гыгыгы
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