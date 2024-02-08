Несколько бывших сербских игроков РПЛ посетят матч Россия – Сербия

РФС готовится к товарищескому матчу Россия – Сербия (21 марта). На игру приглашены бывшие сербские футболисты РПЛ.

«Михайло Пьянович, Дарко Лазович, Милош Красич и Огнен Короман не только побывают на игре, но и примут участие в матче болельщиков – он состоится 20 марта в манеже «Динамо», – написал источник.