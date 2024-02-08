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    Попов заявил, что у Джикии «проблемы с головой»

    Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов оценил ситуацию Георгия Джикии в «Спартаке».

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

    – Думаю, у Джикии проблемы с головой. Если бы он хотел, он бы уже давно сказал замолчать своему агенту, который несет чушь несусветную – мол, все плохие, а мы такие хорошие. Все зависит от самого игрока, но его все устраивает, значит, так и должно было быть.

    – Как разрулить теперь эту историю?

    Алекс Фергюсон сказал, что клуб превыше всего. К тому же Джикия абсолютно «мертвый» игрок на протяжении года уже. И говорить, что он в чем-то прав – это маразм, я так считаю. В связи со всеми этими событиями, думаю, Георгию пора уходить.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 22:18
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    Комментарии (8)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707421913
    Вначале подумал Ивелин Попов ,а это какой то игрочишка третьей лиги исполняет! Завидует
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    NewLife
    1707422195
    Дурак ты Попов.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707423387
    Попка дурак)
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    ivany4
    1707427832
    Вероятно у Фергюсона были свои причины так говорить. Но в Спартаке все знали прописную истину, оставленную клубу отцами основателями, - люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке. Что по сути, одно и тоже. Похоже истина не подвластна времени.
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    Январь 59
    1707466848
    Просто удивительно, как про Джикию и Абаскаля, ещё не высказались Т.Тарасова, Д. Песков, и депутаты Госдумы не вынесли этот вопрос на рассмотрение. Кстати Т.Карлсон, мог бы тоже этот вопрос задать В. В. Путину.
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