Попов заявил, что у Джикии «проблемы с головой»

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов оценил ситуацию Георгия Джикии в «Спартаке».

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.

Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

– Думаю, у Джикии проблемы с головой. Если бы он хотел, он бы уже давно сказал замолчать своему агенту, который несет чушь несусветную – мол, все плохие, а мы такие хорошие. Все зависит от самого игрока, но его все устраивает, значит, так и должно было быть.

– Как разрулить теперь эту историю?

– Алекс Фергюсон сказал, что клуб превыше всего. К тому же Джикия абсолютно «мертвый» игрок на протяжении года уже. И говорить, что он в чем-то прав – это маразм, я так считаю. В связи со всеми этими событиями, думаю, Георгию пора уходить.