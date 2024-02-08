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    Радимов объяснил, почему Джикия стал в «Спартаке» запасным

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации Георгия Джикии в «Спартаке».

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

    «Если объективно, то по своему уровню он превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу, поскольку его форма в последнее время вызывала вопросы. Очевидно, что общий язык с Абаскалем также был утрачен, а учитывая то, что тренеру действительно не нужны два левоногих центральных защитника, сложилась текущая ситуация.

    Слова Заремы про его важность в раздевалке и про атмосферы понятны, но в таком случае можно повесить бутсы на гвоздь и, как Ребров, стать координатором команды и там заниматься раздевалкой. Но если амбиции Джикии выше этого, то нужно приводить себя в порядок именно в игровом плане. Георгий точно не слабее конкурентов, но только когда он в форме», – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    08.02.2024 20:50
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    Комментарии (4)
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    Krics
    1707415514
    Помниться Юра Жирков ,майку сборной топтал,а Буланов что выиграл ,что игрок сборной,пишите игрок клошар,ихмо.
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    шахта Заполярная
    1707416502
    Поддостали уже Джикией если честно, но Джикия это просто повод, с ним закончат, найдут другой повод. Спартак в покое не оставят.
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    WE ARE FOR PETER
    1707418408
    Испанец инородных собирает в спам,заморышей
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    mutabor0992
    1707419810
    аДжикия шОпу отъел и нулевой стал.Вот и не играет.И все дела.
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