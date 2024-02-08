Радимов объяснил, почему Джикия стал в «Спартаке» запасным

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации Георгия Джикии в «Спартаке».

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.

Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

«Если объективно, то по своему уровню он превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу, поскольку его форма в последнее время вызывала вопросы. Очевидно, что общий язык с Абаскалем также был утрачен, а учитывая то, что тренеру действительно не нужны два левоногих центральных защитника, сложилась текущая ситуация.

Слова Заремы про его важность в раздевалке и про атмосферы понятны, но в таком случае можно повесить бутсы на гвоздь и, как Ребров, стать координатором команды и там заниматься раздевалкой. Но если амбиции Джикии выше этого, то нужно приводить себя в порядок именно в игровом плане. Георгий точно не слабее конкурентов, но только когда он в форме», – написал Радимов.