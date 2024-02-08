Радимов заявил об анархии в «Спартаке»: «Развивается там только один человек»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ситуацию внутри «Спартака».

«Со стороны кажется, что внутри клуба царит анархия. Пришeл новый гендиректор, внутри ещe не устаканились процессы, и многие не понимают, что вообще делать.

Вчерашний разгромный счeт с «Ростовом» ничего особо не значит, результат на сборах не так важен. Важнее то, что пока у команды видны все те же пробелы, что и ранее: выход из-под прессинга, несогласованность действий. Гильермо Абаскаль говорил, что у команды нет турнирных задач, что «Спартак» просто играет и развивает игроков, но ведь никто при нeм не прибавляет, я не вижу прогресса ни в одном из игроков.

Единственный, кто развивается внутри «Спартака», – сам Абаскаль, который нигде, кроме «Спартака», не работал так долго. Чем это закончится? Тем что испанец просто набирается опыта работы в Москве и ждeт предложения из Европы. Но кажется, что «Спартак» – это не место для экспериментов и набивания шишек молодыми тренерами, у клуба должны быть другие задачи и миссия», – написал Радимов.