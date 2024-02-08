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    • Радимов заявил об анархии в «Спартаке»: «Развивается там только один человек»

    Радимов заявил об анархии в «Спартаке»: «Развивается там только один человек»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ситуацию внутри «Спартака».

    «Со стороны кажется, что внутри клуба царит анархия. Пришeл новый гендиректор, внутри ещe не устаканились процессы, и многие не понимают, что вообще делать.

    Вчерашний разгромный счeт с «Ростовом» ничего особо не значит, результат на сборах не так важен. Важнее то, что пока у команды видны все те же пробелы, что и ранее: выход из-под прессинга, несогласованность действий. Гильермо Абаскаль говорил, что у команды нет турнирных задач, что «Спартак» просто играет и развивает игроков, но ведь никто при нeм не прибавляет, я не вижу прогресса ни в одном из игроков.

    Единственный, кто развивается внутри «Спартака», – сам Абаскаль, который нигде, кроме «Спартака», не работал так долго. Чем это закончится? Тем что испанец просто набирается опыта работы в Москве и ждeт предложения из Европы. Но кажется, что «Спартак» – это не место для экспериментов и набивания шишек молодыми тренерами, у клуба должны быть другие задачи и миссия», – написал Радимов.

    • Накануне на старте Зимнего кубка РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» (0:3).
    • Завтра, 9 февраля, «Спартак» там же сыграет с «Шабабом» из ОАЭ.
    • Контракт Абаскаля действует до лета 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    08.02.2024 19:43
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    Комментарии (8)
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    Krics
    1707411224
    Буланов жив? А чё не про Зину,ихмо.
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    WE ARE FOR PETER
    1707413944
    Не троньте испанца,нам нравится его работа тренером в народной
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1707414309
    Не туда он свой нос суёт.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707415966
    С кем то развиваться то,сборище неликвидов с тренером вместе
    Ответить
    TIMOTHY
    1707417765
    Деньги гребут у лохов лукойла все,начиная с агентов и всех других
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1707422422
    В свинарнике полный свинарник
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707422811
    Эксрименты делает))
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