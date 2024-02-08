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    • Генсек УЕФА прокомментировал отказ от допуска к турнирам юниорских сборных России

    Генсек УЕФА прокомментировал отказ от допуска к турнирам юниорских сборных России

    Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис рассказал, почему организация отказалась от допуска российских юниорских сборных до соревнований.

    «Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», – сказал Теодоридис.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что они будут проводить матча без флага, исполнения гимна и не на территории РФ.
    • Позднее несколько стран заявили, что откажутся от выступлений в соревнованиях с участием команд РФС, и в УЕФА отменили решение о допуске россиян.

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    Источник: РИА Новости

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    08.02.2024 18:29
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    Комментарии (4)
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    Vratarь
    1707408158
    Мы не сумасшедшие, чтоб терять бабло! А остальное - лирика.
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    Gwynbleidd
    1707420395
    А Израиль продолжает везде выступать, всё нормально?
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    Oldtrafford83
    1707455328
    Мы не сумасшедшие, чтобы вытаскивать язык из очка хозяина))
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