Генсек УЕФА прокомментировал отказ от допуска к турнирам юниорских сборных России

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис рассказал, почему организация отказалась от допуска российских юниорских сборных до соревнований.

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», – сказал Теодоридис.