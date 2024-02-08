Генсек УЕФА прокомментировал отказ от допуска к турнирам юниорских сборных России

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис рассказал, почему организация отказалась от допуска российских юниорских сборных до соревнований.
«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», – сказал Теодоридис.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что они будут проводить матча без флага, исполнения гимна и не на территории РФ.
- Позднее несколько стран заявили, что откажутся от выступлений в соревнованиях с участием команд РФС, и в УЕФА отменили решение о допуске россиян.