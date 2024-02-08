Силкин объяснил, почему «Динамо» не нужен Джикия

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия сдал в игре и не понадобится бело-голубым.
«У Джикии множество результативных ошибок, для центрального защитника это не позволительно. Никто не говорит, что это плохой футболист, но он явно сдал. Ему давали возможность играть, но он неудачно выступал в тех играх.
Возможно, пропала мотивация. Защитник должен быть надежным. «Динамо»? Я думаю, что он не нужен. Он не подойдет «Динамо». Не думаю, что руководство клуба будет пытаться приобрести Джикию», – сказал Силкин.
- Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.