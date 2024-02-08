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    Силкин объяснил, почему «Динамо» не нужен Джикия

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия сдал в игре и не понадобится бело-голубым.

    «У Джикии множество результативных ошибок, для центрального защитника это не позволительно. Никто не говорит, что это плохой футболист, но он явно сдал. Ему давали возможность играть, но он неудачно выступал в тех играх.

    Возможно, пропала мотивация. Защитник должен быть надежным. «Динамо»? Я думаю, что он не нужен. Он не подойдет «Динамо». Не думаю, что руководство клуба будет пытаться приобрести Джикию», – сказал Силкин.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 16:03
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    Комментарии (1)
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    neim
    1707486154
    Динамо нужны хорошие защитники.
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