Силкин объяснил, почему «Динамо» не нужен Джикия

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия сдал в игре и не понадобится бело-голубым.

«У Джикии множество результативных ошибок, для центрального защитника это не позволительно. Никто не говорит, что это плохой футболист, но он явно сдал. Ему давали возможность играть, но он неудачно выступал в тех играх.

Возможно, пропала мотивация. Защитник должен быть надежным. «Динамо»? Я думаю, что он не нужен. Он не подойдет «Динамо». Не думаю, что руководство клуба будет пытаться приобрести Джикию», – сказал Силкин.