Ловчев прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Ростова»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги матча с «Ростовом». Команда Гильермо Абаскаля проиграла со счетом 0:3.

«Слушал после матча Абаскаля, с мотивом – ничего страшного, готовимся, у нас молодая команда, набираемся опыта. Все понимаю, – межсезонье, только первый сбор. Но «Спартак» выглядел очень плохо, просто ужасно. Не хватило сил и на полчаса, а эмоций, радости от футбола я вообще не увидел.

По отдельному эпизоду – ситуации, когда Максименко привез в свои ворота – скажу так: как-то Семин в эфире сказал, что не понимает, почему многие наши команды копируют команды иностранные с выходом с помощью вратаря от своих ворот. Если не умеете, не надо этим заниматься в игре, не надо от вратаря этого требовать. А получилось, что Максименко сотворил что-то невообразимое – пошел на перехват, потом был дриблинг и пропущенный гол. Хорошо хоть, это случилось на предсезонном турнире. Но это же будет и в чемпионате, где цена гола в свои ворота поднимается многократно. У меня впечатление, что от вратарей стали требовать того, что они не умеют и чему их не учили, а потом им начинают искать замену, потому что они, оказывается, не умеют идти в дриблинг. Ну нет навыка, – зачем это требовать?

Отдельно скажу о характере игры. Я не верю в то, что для Карпина любая игра со «Спартаком» обычная. Она всегда необычная, и там был момент в игре, когда Дима Шнякин передал слова тренера «Ростова» после того, как ошибся Песьяков – там было непечатное. Отношение к игре должно быть таким. Результат может быть неважен, но требовать надо в каждом эпизоде, потому что это закрепляется и потом переносится на официальные матчи.

Отдельно об Абаскале. Была пауза на отпуск, но как начался период сборов, опять пошел один разговор – уволят или нет? Этому способствует и сам тренер своими высказываниями – что молодая команда и ей нужно набраться опыта. Какие молодые? Зобнин играет 10 лет в футбол, Промес был на поле, Бабич, Зиньковский…. Какие это молодые? Он же дурит тех, кто клубом руководит. Я не требую его увольнения, но вопросы-то есть – требовательность к Абаскалю надо повышать, давать ориентиры по ожиданиям от игры и результату. Клуб продлил ему контракт, купил новичков, и сам Гильермо говорит, что командой доволен и доволен новичками. Пора клубу стать более требовательным.

По «Ростову». Порадовало то, как команда прессингует – хорошие командные действия. Но обязательно надо сказать об исполнительском мастерстве – два из трех голов были очень хороши, это высокий уровень», – сообщил Ловчев.