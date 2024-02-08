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    Ловчев прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Ростова»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги матча с «Ростовом». Команда Гильермо Абаскаля проиграла со счетом 0:3.

    «Слушал после матча Абаскаля, с мотивом – ничего страшного, готовимся, у нас молодая команда, набираемся опыта. Все понимаю, – межсезонье, только первый сбор. Но «Спартак» выглядел очень плохо, просто ужасно. Не хватило сил и на полчаса, а эмоций, радости от футбола я вообще не увидел.

    По отдельному эпизоду – ситуации, когда Максименко привез в свои ворота – скажу так: как-то Семин в эфире сказал, что не понимает, почему многие наши команды копируют команды иностранные с выходом с помощью вратаря от своих ворот. Если не умеете, не надо этим заниматься в игре, не надо от вратаря этого требовать. А получилось, что Максименко сотворил что-то невообразимое – пошел на перехват, потом был дриблинг и пропущенный гол. Хорошо хоть, это случилось на предсезонном турнире. Но это же будет и в чемпионате, где цена гола в свои ворота поднимается многократно. У меня впечатление, что от вратарей стали требовать того, что они не умеют и чему их не учили, а потом им начинают искать замену, потому что они, оказывается, не умеют идти в дриблинг. Ну нет навыка, – зачем это требовать?

    Отдельно скажу о характере игры. Я не верю в то, что для Карпина любая игра со «Спартаком» обычная. Она всегда необычная, и там был момент в игре, когда Дима Шнякин передал слова тренера «Ростова» после того, как ошибся Песьяков – там было непечатное. Отношение к игре должно быть таким. Результат может быть неважен, но требовать надо в каждом эпизоде, потому что это закрепляется и потом переносится на официальные матчи.

    Отдельно об Абаскале. Была пауза на отпуск, но как начался период сборов, опять пошел один разговор – уволят или нет? Этому способствует и сам тренер своими высказываниями – что молодая команда и ей нужно набраться опыта. Какие молодые? Зобнин играет 10 лет в футбол, Промес был на поле, Бабич, Зиньковский…. Какие это молодые? Он же дурит тех, кто клубом руководит. Я не требую его увольнения, но вопросы-то есть – требовательность к Абаскалю надо повышать, давать ориентиры по ожиданиям от игры и результату. Клуб продлил ему контракт, купил новичков, и сам Гильермо говорит, что командой доволен и доволен новичками. Пора клубу стать более требовательным.

    По «Ростову». Порадовало то, как команда прессингует – хорошие командные действия. Но обязательно надо сказать об исполнительском мастерстве – два из трех голов были очень хороши, это высокий уровень», – сообщил Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    08.02.2024 11:08
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1707380277
    Ловчев: - Все ПРИВЫЧНО уже ПОРЖАЛИ над Спартаком...)))
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    СпорЦмен
    1707380511
    Ловчева даже жалко. Сколько ему еще придеться это говно комментировать! :)))
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    Дядя Серёжа
    1707382343
    Какие молодые? .... Пенсионный срок повысился и все помолодели
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    Январь 59
    1707383109
    Я порой удивляюсь отсутствию мотивации у игроков. Ребятки мяченоги, вы случаем рамсы не попутали. Нет мотивации пинать мячик, вас ждут на строительных площадках страны. Мешать и таскать раствор, подносить кирпичи, крутить арматуру. Там зарплата вполне достойная, 45-60 т.руб. - это не то что у вас по ляму зелени в год, примерно в 100 поменьше.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707392310
    Опять спартаковским ветеранам стыдно за хряков. Гыгыгы
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    Скай
    1707396673
    речь о Спартаке, а стыдно как всегда за зловонный бЗдинитец.
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    FCSpartakM
    1707409064
    Если хочется повеселиться, то читать вью всех неудачников-тренеров-экспертов и их видение. Он реально думает, что Максименко кто-то учит выбегать из штрафной за мячиком? Это единичные случаи и вратарей учат с пеленок, что нужно тупо выбить посильнее от своих ворот. Ни один тренер не будет учить вратаря идти в обводку. У Спартака не совсем молодой состав, но Абаскаль не очень далек от истины, средний возраст команды 24-25 лет, у нас такие игроки еще сырыми считаются. Ну и по матчу в целом, Ростов сидел автобусом и полностью отдал мяч, забили по сути из-за двух ошибок. Это не хорошая игра, а просто обстоятельства. Во втором тайме уже мотивации не было никакой, играли другим составом. И не надо рассказывать про зп и тд, ни один футболист мира
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    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1707518370
    Спортак - шо? опять?
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