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    • «Думаем, что нам Месси привезли»: Семшов – о новичке «Спартака»

    «Думаем, что нам Месси привезли»: Семшов – о новичке «Спартака»

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

    «Мы думаем, что нам Месси привезли. Конечно, парню надо адаптироваться, он приехал из другого чемпионата. У него есть хорошие качества, он неплохо работает с мячом. И прессингует, и работает, и трудяга.

    Думаю, у него есть другие качества, на которые обратил внимание «Спартак» и на которых он может сыграть, – сказал Семшов.

    • «Спартак» купил Угальде за 13+2 миллионов евро.
    • Форвард заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • 21-летний футболист перешел из «Твенте», за предыдущую команду он провел 84 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.
    • Его зарплата в «Спартаке» составит 1,7 млн евро в год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2024 11:02
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1707379417
    А окажется Моцарт! :)))
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    Benifacto
    1707380191
    а че сразу не Пеле или Марадонна? клоуны...не матча не провел уже Месси...из Твенте! ахаххахааха
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    Cleaner
    1707380414
    В Спартаке, как всегда, надеятся на чудо. Но чудо у Спартака только одно - то, что Спартак все еще НЕ В ПЕРДИВЕ!!!...)))
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    Дядя Серёжа
    1707382445
    Месси не Месси, посмотрим что намесит
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    шахта Заполярная
    1707386017
    Бл* , столько новичков в командах, а под микроскопом только одного Угальде рассматривают. Парень еще неделю в команде не провел, а ярлыков навешали. Отстаньте от парня, займитесь лучше *******, или заказ только на Спартак.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707392417
    Ожидание Месси, действительность Дезуев. Гыгыгы
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