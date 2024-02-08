«Думаем, что нам Месси привезли»: Семшов – о новичке «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Мы думаем, что нам Месси привезли. Конечно, парню надо адаптироваться, он приехал из другого чемпионата. У него есть хорошие качества, он неплохо работает с мячом. И прессингует, и работает, и трудяга.

Думаю, у него есть другие качества, на которые обратил внимание «Спартак» и на которых он может сыграть, – сказал Семшов.