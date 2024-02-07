Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании

Сегодня, 7 февраля, проходит заключительный день судебного разбирательства в отношении футболиста Дани Алвеса.

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии дал показания по делу об изнасиловании.

«Рядом с шестым столиком есть только один туалет. Я завсегдатай клуба Sutton и всегда занимаю этот столик, когда он свободен, так что мне не приходится идти через весь клуб, чтобы попасть в туалет. Дверь была открыта.

Мы с другом начали пить и немного танцевать. Сначала пришли две девушки, и они некоторое время танцевали там. Затем они пригласили трех девушек, заявительницу и ее подруг. Они не испытывали чувство неловкости.

Они пришли, поздоровались с нами. Завязался разговор, мы поговорили друг с другом. Достаточно откровенно, но с уважением. Думаю, они действительно знали, кто я такой.

Мы танцевали, взаимодействовали. Теперь мы были ближе, она начала танцевать ближе ко мне, потираясь своими частями тела о мои. Типичный танец диско, тверкинг. Она начала трогать мои части тела рукой.

Она согласилась пойти в туалет, мне не нужно было настаивать. Я сказал ей, что первым зайду в туалет, и подождал некоторое время, думая, что она не придет, что она не хочет. И когда я открыл дверь, я практически столкнулся с ней в дверях.

Она встала передо мной на колени и начала делать мне минет. Я спустил штаны и сел на унитаз. Я был прижат спиной к бачку.

Минет был практически всем половым актом. После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне ее половых органов.

Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек. Она не говорила мне, что не хочет заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что не хочет этого.

Я слишком много выпил. Я больше не видел заявительницу и ее подруг. К тому моменту, когда мы уходили с дискотеки, я выпил слишком много.

Моя жена спала в постели. Это то же самое, что я утверждал во втором случае. В первом случае я не упомянул минет, потому что думал, что моя жена не сможет меня простить», – заявил Алвес в суде, заплакав во время произнесения речи.