Испанский журналист: «Мбаппе уже самый невыносимый игрок в истории «Реала»

Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Что бы Мбаппе ни делал, он уже самый невыносимый игрок в истории «Реала». История с ним действительно утомительная.
Килиан не понимает, сколько он задолжал «Реалу». Он должен признать ошибку и понять, что деньги – не самое главное», – заявил Ронсеро.
- Француз летом станет свободным агентом.
- В этом сезоне нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
- «Реал» готов потратить на контракт Мбаппе 460 миллионов евро, но требования игрока еще больше.