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    • Испанский журналист: «Мбаппе уже самый невыносимый игрок в истории «Реала»

    Испанский журналист: «Мбаппе уже самый невыносимый игрок в истории «Реала»

    Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    «Что бы Мбаппе ни делал, он уже самый невыносимый игрок в истории «Реала». История с ним действительно утомительная.

    Килиан не понимает, сколько он задолжал «Реалу». Он должен признать ошибку и понять, что деньги – не самое главное», – заявил Ронсеро.

    • Француз летом станет свободным агентом.
    • В этом сезоне нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
    • «Реал» готов потратить на контракт Мбаппе 460 миллионов евро, но требования игрока еще больше.

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    Источник: AS

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    07.02.2024 22:00
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    Комментарии (5)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707334788
    Ага) деньги не главное))
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    DMитрий
    1707335316
    Ну вот уже чем-то прославился. Первый громкий "титул" есть.
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    Suvorov71
    1707340572
    Да неееее дядя, это очень важная составляющая часть жизни, так что сказки рассказывай соседям по дому
    Ответить
    Andy-while-google
    1707479167
    Это не он, там мамаша его агент, она нереально жадная, обдирает всех и вся. Она с контрактов сына забирает под 70 процентов. Куда ей такие бабки, либо жить вечно планирует, либо в гроб заберет.
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