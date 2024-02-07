Испанский журналист: «Мбаппе уже самый невыносимый игрок в истории «Реала»

Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Что бы Мбаппе ни делал, он уже самый невыносимый игрок в истории «Реала». История с ним действительно утомительная.

Килиан не понимает, сколько он задолжал «Реалу». Он должен признать ошибку и понять, что деньги – не самое главное», – заявил Ронсеро.