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    Названы требования Мбаппе к новому клубу

    Нападающий Килиан Мбаппе просит зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон до уплаты налогов за сезон. По данным Cadena Ser, он хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы.

    Также Мбаппе прости от клубов, желающих его получить, подписной бонус в размере 120 миллионов евро при переходе из «ПСЖ» на правах свободного агента.

    Также в новом клубе игрок хочет получать большую часть дохода от имиджевых прав.

    Мбаппе еще не подписал контракт ни с одним из клубов, несмотря на сообщения о договоренности с «Реалом».

    «ПСЖ» пытается убедить форварда продлить контракт на условиях, сопоставимых с теми, что были согласованы в 2022 году.

    Тогда он получил контракт на 72 миллиона евро в год до уплаты налогов и бонус в 130 миллионов евро.

    Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы за лояльность. Мбаппе уже получил один из них – 70 миллионов евро. Второй такой бонус составляет 80 миллионов евро. У Мбаппе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи есть договоренность о том, что форвард откажется от этого бонуса, если решит сменить клуб этим летом.

    • В этом сезоне 25-летний нападающий забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ».
    • Его нынешний контракт истекает летом.

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    Источник: Cadena Ser

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    07.02.2024 11:31
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    Комментарии (3)
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    k611
    1707295494
    Жадность его подведёт. Уже заработал предостаточно, можно играть, получать титулы, а нет всё денег мало...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1707297217
    Довольно скромные требования для 25-летнего молодого человека. )))
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    Cleaner
    1707488670
    Задолбал уже всех Мбаппе своим баблом и понтами...((((((((((((((((((((((((((((
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