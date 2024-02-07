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    • «Только в России это постоянно происходит»: Мостовой – о работе тренеров в клубе и сборной

    «Только в России это постоянно происходит»: Мостовой – о работе тренеров в клубе и сборной

    Александр Мостовой напомнил свою позицию о недопустимости совмещения постов главного тренера в клубе и сборной.

    «Я своe мнение о назначении тренера сборной говорил ещe несколько лет назад. Тогда ещe Слуцкий совмещал посты. Я говорил, что это ненормально.

    За это время ничего не изменилось. Я считаю, что совмещение постов – это неправильно. Будь это Карпин или кто-то другой, это ничего не меняет. Да, наши сейчас нигде не играют. Но это не имеет значения, работа всe равно есть.

    Если не Валерий Карпин, то кто? У нас в стране много футбольных специалистов. В такой огромной стране они всегда найдутся. Конечно, идеальных тренеров нет, как футболистов, да и людей в целом. Сегодня ты выигрываешь с одной командой, завтра проигрываешь с другой.

    Вернусь к теме. Ни в одной футбольной стране мира ничего подобного нет. Мне трудно представить, что специалист из Испании или Италии будет совмещать посты. Это, мягко говоря, странно выглядит. Зато у нас это постоянно происходит», – сказал Мостовой.

    • Карпин одновременно работает в «Ростове» и сборной России.
    • Слуцкий в 2016 году совмещал посты в ЦСКА и национальной команде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2024 18:31
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    Комментарии (4)
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    г.Онега
    1707324579
    Кто-нибудь напомните ему что Карпин не совмещал посты тренера когда сборная играла оф матчи пусть угомонится
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    Bozigit
    1707422406
    Ну ты хоть начни ))) А не чеши языком .
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    Bozigit
    1707422452
    Тебе до Карпина грести и грести )
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