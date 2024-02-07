«Только в России это постоянно происходит»: Мостовой – о работе тренеров в клубе и сборной

Александр Мостовой напомнил свою позицию о недопустимости совмещения постов главного тренера в клубе и сборной.

«Я своe мнение о назначении тренера сборной говорил ещe несколько лет назад. Тогда ещe Слуцкий совмещал посты. Я говорил, что это ненормально.

За это время ничего не изменилось. Я считаю, что совмещение постов – это неправильно. Будь это Карпин или кто-то другой, это ничего не меняет. Да, наши сейчас нигде не играют. Но это не имеет значения, работа всe равно есть.

Если не Валерий Карпин, то кто? У нас в стране много футбольных специалистов. В такой огромной стране они всегда найдутся. Конечно, идеальных тренеров нет, как футболистов, да и людей в целом. Сегодня ты выигрываешь с одной командой, завтра проигрываешь с другой.

Вернусь к теме. Ни в одной футбольной стране мира ничего подобного нет. Мне трудно представить, что специалист из Испании или Италии будет совмещать посты. Это, мягко говоря, странно выглядит. Зато у нас это постоянно происходит», – сказал Мостовой.