Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

У центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии отпал один из вариантов продолжения карьеры.
Неназванный турецкий клуб хотел подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента, но отказался от этой идеи, узнав его зарплату.
Спартаковскому капитану собирались предложить в Турции 700-800 тысяч евро в год, а сейчас он зарабатывает более 2 миллионов евро за сезон.
Речь идет о «Трабзонспоре» или другом клубе, пока неизвестно.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне он поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.