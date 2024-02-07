Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

У центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии отпал один из вариантов продолжения карьеры.

Неназванный турецкий клуб хотел подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента, но отказался от этой идеи, узнав его зарплату.

Спартаковскому капитану собирались предложить в Турции 700-800 тысяч евро в год, а сейчас он зарабатывает более 2 миллионов евро за сезон.

Речь идет о «Трабзонспоре» или другом клубе, пока неизвестно.