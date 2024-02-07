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    • Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

    Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

    У центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии отпал один из вариантов продолжения карьеры.

    Неназванный турецкий клуб хотел подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента, но отказался от этой идеи, узнав его зарплату.

    Спартаковскому капитану собирались предложить в Турции 700-800 тысяч евро в год, а сейчас он зарабатывает более 2 миллионов евро за сезон.

    Речь идет о «Трабзонспоре» или другом клубе, пока неизвестно.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

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    07.02.2024 17:00
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1707315590
    Да кому нужен изнасилованный неликвид? Это Мостовой пошутил, что он кому-то нужен!
    Ответить
    г.Онега
    1707316619
    Журналисты Мостовому передайте что не только Зенит его брать уже не будет))) а то до этого говорил любой клуб его возьмёт))
    Ответить
    Цугундeр
    1707318510
    Так ить ... ,шени деда , это же в лари было... 35 рублей за штуку..(
    Ответить
    FRZZ
    1707318583
    Трабзонспор только что приобрел довольно неплохого бельгийского защитника Боруссии Дортмунд. Зачем им Джикия?
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707328756
    Джик тренером после абаскаля будет
    Ответить
    AtticusFinch
    1708271331
    а до этого они типа не знали... хорош дуру гнать...
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