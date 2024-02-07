«Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии

«Трабзонспор» заинтересован в защитнике «Спартака» Георгии Джикии. По данным 61saat, турецкий клуб уже начал переговоры по поводу условий личного контракта игрока в случае перехода.
«Трабзонспор» рассматривает Джикию как замену испанскому защитнику Хоакину Фернандесу, который в ближайшее время может покинуть команду.
- Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.