Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии

    «Трабзонспор» заинтересован в защитнике «Спартака» Георгии Джикии. По данным 61saat, турецкий клуб уже начал переговоры по поводу условий личного контракта игрока в случае перехода.

    «Трабзонспор» рассматривает Джикию как замену испанскому защитнику Хоакину Фернандесу, который в ближайшее время может покинуть команду.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: 61saat

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2024 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1707300834
    Не самый плохой выход из ситуации для Спартака.
    Ответить
    ABF
    1707306179
    БрЯхня….
    Ответить
    alefreddy
    1707309090
    неужели бесплатно покинет
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+