«Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии

«Трабзонспор» заинтересован в защитнике «Спартака» Георгии Джикии. По данным 61saat, турецкий клуб уже начал переговоры по поводу условий личного контракта игрока в случае перехода.

«Трабзонспор» рассматривает Джикию как замену испанскому защитнику Хоакину Фернандесу, который в ближайшее время может покинуть команду.