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    • Кот-д'Ивуар – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Кот-д'Ивуар – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар против ДР Конго, 1/2 фиинала кубка Африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Кот-д'Ивуар: Фофана Я., Синго, Н'Дика, Боли, Конан, Сери, Кессье, Пепе, Фофана С., Адингра, Аллер.

    Главный тренер: Эмерса Фаэ

    ДР Конго: Мпаси-Нзау, Калюлю, Мбемба, Инонга, Масуаку, Пикель, Мутуссами, Мешак, Бонгонда, Висса, Бакамбу.

    Главный тренер: Себастьян Дезабр

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – ДР Конго

    Кот-д'Ивуар – ДР Конго смотреть онлайн 7 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 13:43
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