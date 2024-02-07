Смотреть прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар против ДР Конго, 1/2 фиинала кубка Африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Кот-д'Ивуар: Фофана Я., Синго, Н'Дика, Боли, Конан, Сери, Кессье, Пепе, Фофана С., Адингра, Аллер.

Главный тренер: Эмерса Фаэ

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Калюлю, Мбемба, Инонга, Масуаку, Пикель, Мутуссами, Мешак, Бонгонда, Висса, Бакамбу.

Главный тренер: Себастьян Дезабр

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – ДР Конго