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    • Генсек РФС рассказал о позиции главы УЕФА по отношению к России

    Генсек РФС рассказал о позиции главы УЕФА по отношению к России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос об отношении президента УЕФА Александера Чеферина к России.

    «Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – сказал Митрофанов.

    • Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.
    • Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года.
    • Он хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.02.2024 11:53
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    Комментарии (2)
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    bset
    1707296874
    Весь мир к России позитивно относится, если дичь не творить
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    VPERDIV SPARTAK
    1707300311
    Лицемеры кругом и там и здесь
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