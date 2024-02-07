Генсек РФС рассказал о позиции главы УЕФА по отношению к России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос об отношении президента УЕФА Александера Чеферина к России.
«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – сказал Митрофанов.
- Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.
- Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года.
- Он хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.