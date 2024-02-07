Генсек РФС рассказал о позиции главы УЕФА по отношению к России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос об отношении президента УЕФА Александера Чеферина к России.

«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – сказал Митрофанов.