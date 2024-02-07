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    Булыкин порассуждал, в каких клубах может оказаться Джикия

    Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил, куда бы мог пойти защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    «Джикия многим может пригодиться, особенно, учитывая, что он будет свободным агентом. Команду он себе точно найдет, а вот, что он будет делать полгода, когда не будет играть и не будет ничего делать, то это другой вопрос. Но, в любом случае, он найдет себе команду и перейдeт уже летом, если со «Спартаком» все же не договорится.

    Он может и в первой восьмeрке команд играть спокойно. Вопрос только, у кого будут какие амбиции и в каком состоянии будет сам Джикия. Но за полгода он не растеряет ничего. Вполне возможно и в первой восьмерке мы его увидим», – сказал Булыкин.

    • Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    07.02.2024 11:04
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