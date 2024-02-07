Булыкин порассуждал, в каких клубах может оказаться Джикия

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил, куда бы мог пойти защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Джикия многим может пригодиться, особенно, учитывая, что он будет свободным агентом. Команду он себе точно найдет, а вот, что он будет делать полгода, когда не будет играть и не будет ничего делать, то это другой вопрос. Но, в любом случае, он найдет себе команду и перейдeт уже летом, если со «Спартаком» все же не договорится.

Он может и в первой восьмeрке команд играть спокойно. Вопрос только, у кого будут какие амбиции и в каком состоянии будет сам Джикия. Но за полгода он не растеряет ничего. Вполне возможно и в первой восьмерке мы его увидим», – сказал Булыкин.