Жена Алвеса дала показания в суде

Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, дала показания в суде. С января 2023 года он находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

«[В ночь возможного изнасилования] он пришел сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать.

Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу после прихода, решила оставить это на следующий день», – сказала Санс в суде.

Она также отметила, что никогда официально не просила о разводе с Алвесом.

Согласно уголовному законодательству Испании, в данном случае состояние опьянения может стать смягчающим обстоятельством.