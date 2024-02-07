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    Жена Алвеса дала показания в суде

    Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, дала показания в суде. С января 2023 года он находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

    «[В ночь возможного изнасилования] он пришел сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать.

    Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу после прихода, решила оставить это на следующий день», – сказала Санс в суде.

    Она также отметила, что никогда официально не просила о разводе с Алвесом.

    Согласно уголовному законодательству Испании, в данном случае состояние опьянения может стать смягчающим обстоятельством.

    • Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.
    • Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

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    Источник: Marca

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    07.02.2024 10:18
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1707290919
    "состояние опьянения может стать смягчающим обстоятельством" Еще бы обколотца и укуритца, тогда эту телку саму обвинят в изнасиловании такого достойного человека.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1707300478
    Кто её показания будет воспринимать всерьёз,вот если бы она была в сисяку,его могли бы и оправдать
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    bulls27
    1707387926
    Да зачем она ему нужна с его то деньгами ? Он кого хошь нацдёт
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