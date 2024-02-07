Пономарев назвал лучшего тренера в истории сборной России

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев определил лучшего наставника в истории сборной России.

«Лучший тренер в истории сборной России – Черчесов. Он производит впечатление серьезного человека, который серьезно относится к работе. Я с ним встречался, он всегда уважительно относился к ветеранам. Не буду говорить об его успехах, но сборная играла неплохо.

У него все-таки был соответствующий подбор игроков, футболисты были не как сейчас, когда никого и выделить нельзя. Игроки у него были международного класса. Роль Черчесова в становлении той хорошей сборной России была большая. Я его ставлю выше Гуса Хиддинка, конечно», – сказал Пономарев.