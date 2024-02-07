Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Пономарев назвал лучшего тренера в истории сборной России

    Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев определил лучшего наставника в истории сборной России.

    «Лучший тренер в истории сборной России – Черчесов. Он производит впечатление серьезного человека, который серьезно относится к работе. Я с ним встречался, он всегда уважительно относился к ветеранам. Не буду говорить об его успехах, но сборная играла неплохо.

    У него все-таки был соответствующий подбор игроков, футболисты были не как сейчас, когда никого и выделить нельзя. Игроки у него были международного класса. Роль Черчесова в становлении той хорошей сборной России была большая. Я его ставлю выше Гуса Хиддинка, конечно», – сказал Пономарев.

    • Черчесов был главным тренером сборной России с 11 августа 2016 по 8 июля 2021 года.
    • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
    • Специалист провел 57 матчей у руля национальной сборной со средним показателем 1,51 очка за игру.
    • Хиддинк возглавлял сборную России с 1 августа 2006 по 31 июля 2010 года.
    • С нидерландцем команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2008.
    • У тренера в активе 39 матчей со средним показателем 1,87 очка за игру.

    Новости по теме
    Франция выпустила из тюрьмы россиянина, осужденного после драки на Евро-2016
    В федерации футбола Беларуси назвали условие для проведения матча с Россией 1
    Сборная России не изменила положение в рейтинге ФИФА 1
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2024 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1707283356
    ща вшивые расскажут кто лучший!
    Ответить
    dragoff
    1707283729
    Мостовой же, не?))))
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1707288117
    Чем он лучший? То, что неплохо играли со слабыми соперниками-это да. Единственное нормальная игра с хорватами. По одной встрече судить, то что стасик лучший, неправильно. Выход в четвертьфинал - стечение обстоятельств.
    Ответить
    АлексМак
    1707301647
    Категорически не согласен с Пономарёвым!!!
    Ответить
    zigbert
    1707308753
    Результаты сборной говорят сами за себя- Хиддинк лучший. Но и сборная Черчесова кое чего добилась он выжал из нее максимум.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+