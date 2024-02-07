Пономарев назвал лучшего тренера в истории сборной России

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев определил лучшего наставника в истории сборной России.
«Лучший тренер в истории сборной России – Черчесов. Он производит впечатление серьезного человека, который серьезно относится к работе. Я с ним встречался, он всегда уважительно относился к ветеранам. Не буду говорить об его успехах, но сборная играла неплохо.
У него все-таки был соответствующий подбор игроков, футболисты были не как сейчас, когда никого и выделить нельзя. Игроки у него были международного класса. Роль Черчесова в становлении той хорошей сборной России была большая. Я его ставлю выше Гуса Хиддинка, конечно», – сказал Пономарев.
- Черчесов был главным тренером сборной России с 11 августа 2016 по 8 июля 2021 года.
- Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
- Специалист провел 57 матчей у руля национальной сборной со средним показателем 1,51 очка за игру.
- Хиддинк возглавлял сборную России с 1 августа 2006 по 31 июля 2010 года.
- С нидерландцем команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2008.
- У тренера в активе 39 матчей со средним показателем 1,87 очка за игру.