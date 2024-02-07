Каррера высказался о ситуации с Джикией

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Мне жаль, что у Джикии сложилась такая ситуация в «Спартаке». Для меня Георгий лидер. Поэтому в случае ухода красно-белые будут скучать по нему», – сказал Каррера.