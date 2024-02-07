Каррера высказался о ситуации с Джикией

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.
«Мне жаль, что у Джикии сложилась такая ситуация в «Спартаке». Для меня Георгий лидер. Поэтому в случае ухода красно-белые будут скучать по нему», – сказал Каррера.
- Джикия и Каррера в сезоне-2016/17 в составе «Спартака» стали чемпионами России.
- Действующий контракт игрока с клубом истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.