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    Каррера высказался о ситуации с Джикией

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

    «Мне жаль, что у Джикии сложилась такая ситуация в «Спартаке». Для меня Георгий лидер. Поэтому в случае ухода красно-белые будут скучать по нему», – сказал Каррера.

    • Джикия и Каррера в сезоне-2016/17 в составе «Спартака» стали чемпионами России.
    • Действующий контракт игрока с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: Sport24

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    07.02.2024 07:38
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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1707289917
    скучать будем но очень недолго Жора уже не тот
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707301057
    Итальяшка прав
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707302556
    Сектанты только не понимают! Уцепились за рыжую бестию и позволяют ему вытворять чё хошь
    Ответить
    zigbert
    1707310444
    При Каррере это был совсем другой Джикия, настоящий лидер команды не только в раздевалке но и по игре. Георгию надо понять что игрока оценивают не только за прошлые заслуги.
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