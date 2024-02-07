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    Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»

    Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью после своего увольнения оставил в раздевалке не только перстень победителя Лиги конференций, подаренный игроками.

    Португалец адресовал еще одно послание футболистам, которых он счел предателями.

    Рядом с перстнем Моуринью положил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На снимке было написано: «Когда станете мужчинами, верните это мне».

    • «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
    • После его увольнения команда выиграла 3 подряд матча в Серии А.
    • Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.

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    Источник: Goal

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    07.02.2024 00:12
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    Комментарии (7)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707255396
    Романтик)
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    Benifacto
    1707258981
    вот они поржали наверное всей толпой))))
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    dragoff
    1707272410
    Особенный, х*ли))
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    zigbert
    1707309195
    Эмоциональный тренер если уж уходит то сильно хлопнув дверью.
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