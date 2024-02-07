Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью после своего увольнения оставил в раздевалке не только перстень победителя Лиги конференций, подаренный игроками.
Португалец адресовал еще одно послание футболистам, которых он счел предателями.
Рядом с перстнем Моуринью положил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На снимке было написано: «Когда станете мужчинами, верните это мне».
- «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
- После его увольнения команда выиграла 3 подряд матча в Серии А.
- Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.