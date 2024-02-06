Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Семак прокомментировал ничью «Зенита» и «Ноа» в товарищеском матче

    Семак прокомментировал ничью «Зенита» и «Ноа» в товарищеском матче

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеской встречи с армянским «Ноа» (0:0).

    – Сергей Богданович, насколько, на ваш взгляд, счет отражает содержание игры?

    – В первом тайме мы смотрелись хорошо, были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Второй тайм не очень понравился с точки зрения качества игры, движения, моментов – их мы создавали немного. Один момент был у наших ворот.

    Второй тайм – равная игра, в первом у нас было преимущество, на мой взгляд. В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас.

    Даем возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся. Получаем ту пищу, которая нужна во время тренировочных сборов, готовимся.

    – Большую часть замен вы провели после часа игры, при этом Ильзата Ахметова вы поменяли на Вендела в перерыве. С чем это связано?

    – Потому что Ильзат играл вчера, провел на поле 30 минут. Он потихонечку набирает форму, у него было микроповреждение на первых сборах, где он сыграл меньше других.

    Сделали плановую замену, чтобы дать возможность и Ильзату, и Венделу сыграть по 45 минут. На сегодняшний день достаточно для них.

    – По ходу сегодняшнего матча было нетипично много нарушений – как думаете, с чем это связано?

    – Игра хорошая, достаточно интенсивная, особенно в первом тайме. Что касается нарушений, фолов – сложно сказать, с чем это связано. Наверное, с жаждой борьбы, боролись ребята за каждый мяч.

    Когда не успевали – фолили, много было столкновений. Но это неплохо, на мой взгляд.

    Новости по теме
    «Зенит» закроется перед матчем со «Спартаком» 23
    Мейра сказал, где сможет работать Семак после «Зенита» 3
    Семак прокомментировал очередной титул «Зенита» 46
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2024 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Suvorov71
    1707239910
    Да ладно Сегожа, всем понятно, что без смазных помойка это первая лига
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707240015
    Обычная тренировка. Зенит в товарняках часто уступает, зато в чемпионате чемпионы, а сви ньи наоборот. Им в товарняках равных нет. Полки ломятся от Кубков Соли всяких. А как начнется чемпионат, то для хряков начнутся трудовые беспощадные будни с просёрами. Гыгыгы
    Ответить
    Азбука
    1707241660
    Результат на сборах не показатель, однако и без этого понятно, что зенитовский резерв требует усиления. 11 футболистов основы весь сезон не потянут.
    Ответить
    Дубина
    1707244955
    Помойка! Стыдно.За дырявый аль-бзянит(((!!!....
    Ответить
    ziborock
    1707251420
    Не смогли обыграть третью (снизу) команду Армении! Второй состав?! Так может нужно было армян покупать, дешевле, а разницы в игре никакой!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+