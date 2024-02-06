Семак прокомментировал ничью «Зенита» и «Ноа» в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеской встречи с армянским «Ноа» (0:0).

– Сергей Богданович, насколько, на ваш взгляд, счет отражает содержание игры?

– В первом тайме мы смотрелись хорошо, были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Второй тайм не очень понравился с точки зрения качества игры, движения, моментов – их мы создавали немного. Один момент был у наших ворот.

Второй тайм – равная игра, в первом у нас было преимущество, на мой взгляд. В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас.

Даем возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся. Получаем ту пищу, которая нужна во время тренировочных сборов, готовимся.

– Большую часть замен вы провели после часа игры, при этом Ильзата Ахметова вы поменяли на Вендела в перерыве. С чем это связано?

– Потому что Ильзат играл вчера, провел на поле 30 минут. Он потихонечку набирает форму, у него было микроповреждение на первых сборах, где он сыграл меньше других.

Сделали плановую замену, чтобы дать возможность и Ильзату, и Венделу сыграть по 45 минут. На сегодняшний день достаточно для них.

– По ходу сегодняшнего матча было нетипично много нарушений – как думаете, с чем это связано?

– Игра хорошая, достаточно интенсивная, особенно в первом тайме. Что касается нарушений, фолов – сложно сказать, с чем это связано. Наверное, с жаждой борьбы, боролись ребята за каждый мяч.

Когда не успевали – фолили, много было столкновений. Но это неплохо, на мой взгляд.