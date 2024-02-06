Гурцкая: «Спартак» сейчас делает кучу непопулярных вещей»

Агент Тимур Гурцкая сравнил нового нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и Александра Соболева, а также оценил ситуацию в клубе.

– Как нападающий Угальде намного слабее Соболева. У них есть игрок сильнее в команде. «Спартак» сейчас делает кучу непопулярных вещей: они испортили настроение Джикии, потому что они не собираются вести с ним переговоры, сейчас они второму непростому парню, который тоже за себя постоять умеет, портят настроение.

– Дорский спросил у Абаскаля можно ли назвать приобретение Угальде признанием летней ошибки, когда одновременно расстались с Шамаром и Бальде, но Абаскаль сказал, что это не ошибка.

– А я не уверен вообще, что Абаскаль на что-нибудь скажет: «Это моя ошибка».

По нему видно, что он такой амбициозный парень, хамоватый, который считает, что он прав и вообще нас обучает всему, а мы, двоечники тупые, должны смотреть, а он идеальный тренер.