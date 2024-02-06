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    Гурцкая: «Спартак» сейчас делает кучу непопулярных вещей»

    Агент Тимур Гурцкая сравнил нового нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и Александра Соболева, а также оценил ситуацию в клубе.

    – Как нападающий Угальде намного слабее Соболева. У них есть игрок сильнее в команде. «Спартак» сейчас делает кучу непопулярных вещей: они испортили настроение Джикии, потому что они не собираются вести с ним переговоры, сейчас они второму непростому парню, который тоже за себя постоять умеет, портят настроение.

    – Дорский спросил у Абаскаля можно ли назвать приобретение Угальде признанием летней ошибки, когда одновременно расстались с Шамаром и Бальде, но Абаскаль сказал, что это не ошибка.

    – А я не уверен вообще, что Абаскаль на что-нибудь скажет: «Это моя ошибка».

    По нему видно, что он такой амбициозный парень, хамоватый, который считает, что он прав и вообще нас обучает всему, а мы, двоечники тупые, должны смотреть, а он идеальный тренер.

    • Сумма трансфера 21-летнего Манфреда Угальде в «Спартак» из «Твенте» составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • Агент Георгия Джикии заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    06.02.2024 12:57
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    Комментарии (6)
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    ivany4
    1707215344
    Похоже новое руководство серьезно взялось за построение команды высокого уровня. Ну а если так, то без непопулярных мер не обойтись. Тяжело выкорчевывать бездарей с насиженных мест, и отрывать лентяев от кормушки. Кажется, что то такое уже было, когда в Спартак пришел Бесков.
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    г.Онега
    1707215488
    Пусть Гурская свяжется с Соболевым и продаст его куда угодно если он так силён
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    шахта Заполярная
    1707215824
    Кому не популярных? Скоро начало второй части чемпионата. "Кто то" сделал мощный заказ в сми на Спартак. Тренер совсем ни какой, Джикия - великомученик, Угальде, в десять раз переплатили, так деньги на ветер, вратаря нет, сплошные дырки. Все очень, очень плохо, как Спартак еще существует. ВСЕ ТУШИ СВЕТ. НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ПЕДИКУЛЕЗНЫЕ.
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    dragoff
    1707217712
    А в чем Абаскаль не прав?)) Разве есть сомнения, что он намного компетентнее условного Мостового
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    VPERDIV SPARTAK
    1707235268
    В цирке тушинском всегда бардак
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