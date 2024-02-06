Хавбек «Зенита» Коваленко пока не определился с выбором сборной для выступлений

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопросы о контактах с Федерацией футбола Армении.

– В «Крыльях» ты общался с представителями Федерации футбола Армении? Сохраняете контакт?

– Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?»

– И как ты?

– Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошел футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю.