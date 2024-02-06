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    • Хавбек «Зенита» Коваленко пока не определился с выбором сборной для выступлений

    Хавбек «Зенита» Коваленко пока не определился с выбором сборной для выступлений

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопросы о контактах с Федерацией футбола Армении.

    – В «Крыльях» ты общался с представителями Федерации футбола Армении? Сохраняете контакт?

    – Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?»

    – И как ты?

    – Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошел футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю.

    • 20-летний Коваленко провел в этом сезоне 11 матчей за «Зенит».
    • Он принял участие в 1 игре первой сборной России – товарищеской встрече с Кыргызстаном.

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    Источник: Sports.ru

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    06.02.2024 12:13
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    Комментарии (3)
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    АлексМак
    1707214858
    ...какая сборная? он пока что полумёртвый на поле
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    Ziklop
    1707220329
    иди в Армению если зовут, а то совсем затухнешь у Семака! так хоть есть шанс засветиться со сборной и почувствовать себя уверенно.
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