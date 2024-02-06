Зарема сделала громкое заявление о Джикии

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о значимости защитника Георгия Джикии для «Спартака».

«Это история про травлю капитана «Спартака», который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь.

Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф. Джикия – та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность.

Георгий – это Человек с большой буквы. Я не буду подробно рассказывать, какой прекрасный Джикия как личность, скольким детям он помог и финансово, а также как искренне он проводил день с онкобольными ребятами, как вселял в них надежду победить болезнь, чтобы выйти на поле вместе с ним за руку.

Десятки родителей будут благодарны ему всю жизнь за его доброе сердце и отзывчивость. Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька.

Я знаю, какую боль Джикия терпел, не уходя с поля в серебряный сезон Тедеско. Если бы в нескольких играх Георгий пожалел себя, то «Спартак» не взял бы второе место и не было бы будущих побед над «Наполи». Это медицинский факт.

Если руководство позволит Гильермо уничтожить, не побоюсь этого слова, культ личности Джикии, потому что это Личность с большой буквы, то в будущем ни один игрок не побежит ради Абаскаля ни с оторванными связками, как Маслов, ни на уколах и через боль, как Георгий.

Руководство может выписать хоть какие бонусы, но ни один латинос не способен на такие жертвы. Не только ради Абаскаля, но и ради клуба, потому что со своими героями так не поступают.

Руководство очень боится любых скандалов, негативного мнения, поэтому готовы прощать долги Газизову, не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева, не жалеют средств на блогеров, лишь бы выглядеть белыми и пушистыми. И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный.

Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений», – сказала Салихова.