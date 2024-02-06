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    Зарема сделала громкое заявление о Джикии

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о значимости защитника Георгия Джикии для «Спартака».

    «Это история про травлю капитана «Спартака», который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь.

    Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф. Джикия – та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность.

    Георгий – это Человек с большой буквы. Я не буду подробно рассказывать, какой прекрасный Джикия как личность, скольким детям он помог и финансово, а также как искренне он проводил день с онкобольными ребятами, как вселял в них надежду победить болезнь, чтобы выйти на поле вместе с ним за руку.

    Десятки родителей будут благодарны ему всю жизнь за его доброе сердце и отзывчивость. Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька.

    Я знаю, какую боль Джикия терпел, не уходя с поля в серебряный сезон Тедеско. Если бы в нескольких играх Георгий пожалел себя, то «Спартак» не взял бы второе место и не было бы будущих побед над «Наполи». Это медицинский факт.

    Если руководство позволит Гильермо уничтожить, не побоюсь этого слова, культ личности Джикии, потому что это Личность с большой буквы, то в будущем ни один игрок не побежит ради Абаскаля ни с оторванными связками, как Маслов, ни на уколах и через боль, как Георгий.

    Руководство может выписать хоть какие бонусы, но ни один латинос не способен на такие жертвы. Не только ради Абаскаля, но и ради клуба, потому что со своими героями так не поступают.

    Руководство очень боится любых скандалов, негативного мнения, поэтому готовы прощать долги Газизову, не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева, не жалеют средств на блогеров, лишь бы выглядеть белыми и пушистыми. И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный.

    Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений», – сказала Салихова.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    06.02.2024 11:51
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    Комментарии (33)
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    JTherry
    1707212329
    "...идущие на поводу у тренера-мотылька..." ...не ты ли с Федуном пригласила этого "мотылька" в Спартак вместе с комиссаром Каттани, когда Ваноли сбежал в Италию..?)) Джикия хороший человек, никто не спорит о его человеческих качествах, но как игрок - "сдулся", он даже не второй номер под Бабичем, а третий под Черновым, сколько бы не дул нам в уши его агент Шпинёв...
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    ivany4
    1707213114
    Я не знаю, для кого будет забавно слышать от руководства тосты, в присутствии ветеранов, про традиции, семью и преемственность поколений. Но то, что в семье не без урода - русская поговорка права! Не вы ли г-жа Селихова ругали игроков и тренеров за критику действий клуба, при общении со сми. Одно это говорит о том, как вы чтите традиции клуба. А может Жора всех вас держит за яйца(?), начиная с призовых Каррере. А?)) Переобуваться в воздухе, сегодня способны многие, но вы опережаете в этом всех.
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    алдан2014
    1707213180
    Джикия проиграл свою позицию,левоногого центрального защитника,проиграл по делу Бабичу. Как человек Жора хороший,отзывчивый,но как как футболист проиграл борьбу за место. Это спорт. И то,что руководство не хочет платить ему очень высокую зарплату за былые заслуги,это естественно. У Романцева не играли те кто не отвечал требованиям. Это для примера.
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    СпорЦмен
    1707213736
    Глушаков, Джикия, кто следующий копитан? Ущербный клуб. Стыдно за хряков!
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    zigbert
    1707217264
    Для самого Джикии конечно это трагедия, когда бессменный капитан потерял место в основе. Но он еще может пригодиться клубу, если дорожит им. То что он сдал как игрок это очевидно. Никто не подвергает сомнению его человеческие качества но как игрок он должен соответствовать высоким требованиям игрока основного состава.
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    NewLife
    1707217333
    Джикии почет и уважение за прежние игры, но всему приходит конец и, я думаю, он понимает, что не тянет на прежнем уровне. Зареме - средний палец за то, что несет пургу, становясь в один строй с Мостовым и Канчельскисом.
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    гууд
    1707217480
    Редактор! Вот опять разочаровал! То ты пишешь о том как милфу хоккеисты ипали, тут заремка делает громкое заявления, читаю и жду твои любимые сексуальные темы. Но где инфа что он её чпокнул и не раз ? Передай бабкам что за не интересную инфу премии в этом месяце не будет...
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    Fialet
    1707223441
    "Заремба сделала громкое заявление" звучит как "Заремба громко пёрнула".
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    DOCTOR PENALTY
    1707234748
    Кто писал текст? Автора - в студию! ***
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    SLADE2019
    1707293160
    Она или пьяная была в умат, или сильно кайфует с Джикии. Других объяснений этой пурги не нахожу. Все бы хорошо, но есть для таких случаев старая престарая поговорка - хороший парень не профессия.
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