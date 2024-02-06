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    Аршавин оценил перспективы Глушакова в «Ростове»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Ростов» не нуждается в услугах 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова.

    – Про Дениса я уже давно сказал, какой бы он профессионал ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он «Ростову» кровь из носа не нужен.

    – То есть не сильно верится, что контракт будет подписан?

    – Мне кажется нет. Но решение может быть любым.

    • Глушаков, не имея контракта, проходит сборы с «Ростовом» и принял участие в нескольких контрольных матчах.
    • С сентября он играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах, но расторг контракт с клубом в конце января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.02.2024 09:47
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1707205763
    Кофэ и чай будет лавочникам приносить.
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    Январь 59
    1707209749
    Решать будет не только Глушаков, но и руководство- тренерский штаб. Смотря какие условия могут предложить, и смотря какие условия запросит Глушаков.
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