Аршавин оценил перспективы Глушакова в «Ростове»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Ростов» не нуждается в услугах 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова.
– Про Дениса я уже давно сказал, какой бы он профессионал ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он «Ростову» кровь из носа не нужен.
– То есть не сильно верится, что контракт будет подписан?
– Мне кажется нет. Но решение может быть любым.
- Глушаков, не имея контракта, проходит сборы с «Ростовом» и принял участие в нескольких контрольных матчах.
- С сентября он играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах, но расторг контракт с клубом в конце января.