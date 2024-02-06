Аршавин оценил перспективы Глушакова в «Ростове»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Ростов» не нуждается в услугах 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова.

– Про Дениса я уже давно сказал, какой бы он профессионал ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он «Ростову» кровь из носа не нужен.

– То есть не сильно верится, что контракт будет подписан?

– Мне кажется нет. Но решение может быть любым.