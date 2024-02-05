Семак назвал приоритетную схему для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о тактических аспектах своей команды.

«Я думаю, что мы должны быть гибкими тактически, смотреть на то, как выглядят наши игроки и ставить в состав сильнейших.

На сегодняшний день 4-3-3 – приоритетная для нас схема в виду подбора игроков и их качеств.

При этом, у нас есть достаточное количество качественных защитников – прежде всего хорошая конкуренция в центральной зоне – возможно, мы будем использовать игру с тремя защитниками», – заявил Семак.