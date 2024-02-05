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    Семак назвал приоритетную схему для «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о тактических аспектах своей команды.

    «Я думаю, что мы должны быть гибкими тактически, смотреть на то, как выглядят наши игроки и ставить в состав сильнейших.

    На сегодняшний день 4-3-3 – приоритетная для нас схема в виду подбора игроков и их качеств.

    При этом, у нас есть достаточное количество качественных защитников – прежде всего хорошая конкуренция в центральной зоне – возможно, мы будем использовать игру с тремя защитниками», – заявил Семак.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.
    • Сейчас петербуржцы участвуют в Кубке равноправия на сборе в Катаре.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    05.02.2024 21:21
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    Комментарии (5)
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    DMитрий
    1707160055
    Поддерживаю. Данная схема универсальная и легко трансформируется в любую другую без глобальной перестановки.
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    WE ARE FOR PETER
    1707163041
    С любой схемой быть чемпионами должны
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    Ziklop
    1707163404
    с мёртвым Марио? будет в три центральных играть, это же Семак! на первом же выезде.
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1707172172
    По моему все сейчас так играют … или почти все
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