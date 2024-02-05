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    • Семак назвал футболиста, которого не хватает «Зениту»: «Не часто в Россию приезжает игрок такого уровня»

    Семак назвал футболиста, которого не хватает «Зениту»: «Не часто в Россию приезжает игрок такого уровня»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что команде не хватает Малкома. Бразилец вчера приехал на сбор петербургского клуба.

    «Были рады видеть Малкома, который приехал к нам на сборы по своей инициативе. Конечно, его не хватает, но это жизнь. Не часто к нам в Россию приезжает игрок такого уровня.

    Но сегодня у нас другие игроки, которые должны делать свою работу хорошо», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Малком играл за «Зенит» с 2019 по 2023 год.
    • Он выиграл вместе с петербуржцами 4 чемпионства.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2024 19:26
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    Комментарии (21)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1707150865
    В основном составе Зенита в 1-м тайме из российских игроков, то есть воспитанников российского футбола, был лишь один Коваленко, если не считать вратаря. Зенит при таком подходе к комплектованию команды это выставочный проект Газпрома, а не народная команда, представляющая футбол петербурга. Город, в котором и начался российский футбол.
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    momwig_
    1707151715
    Какого уровня? Где и когда он на Уровне что-то показал? По и за д о б о л
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    Дубина
    1707152588
    Хватит ныть физрук!! Позор блохастым(
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1707152935
    Какого он уровня, метр в шляпе на коньках
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    portero
    1707156673
    Тренера нет в Зените!!!! Семаку покупают игроков без его ведома, очень похоже на это....
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    FCSpartakM
    1707163337
    Ну в тухлом чемпионате он себя показал только в своем последнем сезоне. когда рпл тухляк полный стал по уровню. Собственно и больше половины голов за зенит забил в этом последнем сезоне, то есть за 4 года, он забивать начал в последнем. Сейчас та же ситуация в аравии, где нет футбола по сути. В сильных же чемпионатах он выглядел как типичный середняк, про барсу даже говорить не стоит.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1707204310
    Ничего выдающегося он не показал. Да, бразилец есть бразилец, рожден для игры в мяч. Но сравнение должно идти относительно лиги чемпионов, а не чемпионата. А в Лч он ничего не показал...
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    СПОРТ 21 века
    1707221964
    А Семак сказал какого уровня этот игрок? А зачем говорить, когда и так ясно - игрок уровня ДНА! Игрок уровня чемпионата с 12 строчки рейтинга. Вот какого уровня этот игрок. Где он был в Барселоне? А как на счёт Парижа...а может его Мадрид подпишет? Он же поставил на колени самого Лео Месси. Парень нормальный, но даже жирный Роналдо уже где-то наверняка смеётся в стороне, приговаривая себе под нос: "я даже в такой форме сыграю лучше него"
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