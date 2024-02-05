Семак назвал футболиста, которого не хватает «Зениту»: «Не часто в Россию приезжает игрок такого уровня»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что команде не хватает Малкома. Бразилец вчера приехал на сбор петербургского клуба.

«Были рады видеть Малкома, который приехал к нам на сборы по своей инициативе. Конечно, его не хватает, но это жизнь. Не часто к нам в Россию приезжает игрок такого уровня.

Но сегодня у нас другие игроки, которые должны делать свою работу хорошо», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Малком играл за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

Он выиграл вместе с петербуржцами 4 чемпионства.

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