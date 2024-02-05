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    • Аршавин ответил, останутся ли Вендел и Клаудиньо в «Зените» до лета

    Аршавин ответил, останутся ли Вендел и Клаудиньо в «Зените» до лета

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что Вендел и Клаудиньо не уйдут из петербургской команды до конца сезона.

    «Почему Вендел задержался на сбор – не знаю. А то, как он выглядел – он в порядке. В тех отрезках, где он получал время, он выглядел здорово. Не нужно сравнивать это с летней ситуацией, никаких слухов не ходит. Либо они тщательно скрываются, во что я не верю при нынешней открытости в СМИ и инсайдах.

    Спокоен, что Вендел останется и точно доиграет до лета. Может, летом и Клаудиньо, и он начнут говорить, что Лиги чемпионов нет, что они хотят обратно. Такое возможно, но на данный момент не вижу предпосылок и причин для их отъезда», – сказал Аршавин.

    • Контракты Вендела и Клаудиньо с клубом действуют до 2027 года.
    • Бразильские клубы проявляли заинтересованность в аренде этих футболистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2024 17:50
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    Комментарии (10)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707145392
    Чемпионами если и уйдут!
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    alefreddy
    1707146746
    бабла в 2 раза накинут и нормалек
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    WE ARE FOR PETER
    1707147345
    До лета точно играют,впереди очередное чемпионство
    Ответить
    Дубина
    1707148063
    Будут цыгане так у то добывать в помойке
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707148199
    Конечно останутся
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    Спартач80
    1707152392
    Зенит молится на бразил, опустились - дальше некуда...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707152418
    Ещё одно чемпионство и хорошие премиальные им явно не помешают. Гыгыгы
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