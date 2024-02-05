Аршавин ответил, останутся ли Вендел и Клаудиньо в «Зените» до лета

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что Вендел и Клаудиньо не уйдут из петербургской команды до конца сезона.

«Почему Вендел задержался на сбор – не знаю. А то, как он выглядел – он в порядке. В тех отрезках, где он получал время, он выглядел здорово. Не нужно сравнивать это с летней ситуацией, никаких слухов не ходит. Либо они тщательно скрываются, во что я не верю при нынешней открытости в СМИ и инсайдах.

Спокоен, что Вендел останется и точно доиграет до лета. Может, летом и Клаудиньо, и он начнут говорить, что Лиги чемпионов нет, что они хотят обратно. Такое возможно, но на данный момент не вижу предпосылок и причин для их отъезда», – сказал Аршавин.