Экс-игрок «Спартака» назвал причину, по которой Джикия потерял мотивацию в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о ситуации с Георгием Джикией.

Защитник потерял место в основном составе команды.

Его контракт истекает в конце сезона.

– Джикия однозначно на уровне «Спартака». Другое дело, как он сам себя настраивает на дальнейшую борьбу. Однозначно он хочет остаться в «Спартаке», но если команда ничего не предпримет в плане его подписания, то он уйдет свободным агентом. И его возьмет любая команда, будет ли это «Локомотив», или, как сейчас пишут, Валерий Карпин пригласит его в «Ростов». Вопрос в том, чего хочет сам Георгий. Я думаю, он хочет остаться в стане красно‑белых. Но как будет дальше проявлять инициативу клуб, пока тоже не ясно.

– Для чего его тогда «маринуют»? Хотят продлить контракт на выгодных для клуба условиях?

– Думаю, нет. А все потому, что у Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился прежде всего тренеру. И в какой‑то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре – в «Спартаке» или в другой команде.

– Остается непонятной ситуация, будет ли клуб продолжать работать с тренером?

– И такой вариант не исключен. Тем более мы видим, что генеральный директор и другие новые люди пришли. Зависит от руководителя, как они будут решать все эти моменты. Но этот момент и агенты, и Георгий тоже, думаю, держат в голове.