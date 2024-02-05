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    • Экс-игрок «Спартака» назвал причину, по которой Джикия потерял мотивацию в «Спартаке»

    Экс-игрок «Спартака» назвал причину, по которой Джикия потерял мотивацию в «Спартаке»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о ситуации с Георгием Джикией.

    • Защитник потерял место в основном составе команды.
    • Его контракт истекает в конце сезона.

    – Джикия однозначно на уровне «Спартака». Другое дело, как он сам себя настраивает на дальнейшую борьбу. Однозначно он хочет остаться в «Спартаке», но если команда ничего не предпримет в плане его подписания, то он уйдет свободным агентом. И его возьмет любая команда, будет ли это «Локомотив», или, как сейчас пишут, Валерий Карпин пригласит его в «Ростов». Вопрос в том, чего хочет сам Георгий. Я думаю, он хочет остаться в стане красно‑белых. Но как будет дальше проявлять инициативу клуб, пока тоже не ясно.

    – Для чего его тогда «маринуют»? Хотят продлить контракт на выгодных для клуба условиях?

    – Думаю, нет. А все потому, что у Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился прежде всего тренеру. И в какой‑то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре – в «Спартаке» или в другой команде.

    – Остается непонятной ситуация, будет ли клуб продолжать работать с тренером?

    – И такой вариант не исключен. Тем более мы видим, что генеральный директор и другие новые люди пришли. Зависит от руководителя, как они будут решать все эти моменты. Но этот момент и агенты, и Георгий тоже, думаю, держат в голове.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.02.2024 15:27
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1707143144
    Если тренеру не нравится футболист, ничего не изменится! Кто то уходит
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707143212
    Уйдут испанца и будет ок
    Ответить
    alefreddy
    1707146446
    Жора до этого давно вне мотивации
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707147577
    Что то там не так пошло
    Ответить
    Спартач80
    1707151698
    Джикия расслабился, решил что он незаменимый, снизил требования к себе, это было видно по играм за сборную, в том числе. Зачем нам такой капитан, который уже почивает на лаврах?...
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