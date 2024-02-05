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    • Игрок «Зенита» объяснил, почему назвал «клоуном» Тимура Гурцкая

    Игрок «Зенита» объяснил, почему назвал «клоуном» Тимура Гурцкая

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко извинился перед футбольным агентом Тимуром Гурцкая. Летом 2023 года игрок назвал его «клоуном».

    – Ты был близок к уходу из «Зенита» в аренду?

    – Ни разу. Когда Тимур Гурцкая записал кружок в телеграме, что я перейду в «Крылья», мы ехали на матч. Меня это взбесило: еду в автобусе, настраиваюсь на матч в наушниках, а тут все начинают писать и звонить.

    – Что отвечал?

    – Да почти никому не отвечал, потому что ничего не слышал об уходе. Написал агенту, он сказал успокоиться. У меня не получилось, думал: «Нафига это делать?»

    – Вкидывать сообщение о трансфере в день матча?

    – Конечно. И так расстроился, так еще и весь матч провел на скамейке. Вышел в микст-зону – и выдал эту шляпу («Да что вы слушаете этого клоуна?» – Sports.ru).

    – Почему именно «клоун»?

    – Ха-ха, не знаю. Первое, что пришло в голову. Если честно, я несильно слежу за медиа, читаю только новостную ленту ВК. После этой ситуации поузнавал, кто такой Гурцкая, понял, что уважаемый дядька. На эмоциях я повел себя неправильно – прошу прощения.

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    Источник: Sports.ru

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    05.02.2024 15:20
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    Комментарии (7)
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    Artemka444
    1707140232
    Клоун он точно!!!
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    TIMOTHY
    1707141437
    Зря отказался от своих слов) все агенты клоуны) впрочем тебе с ними ссориться не с руки) все нормально значит
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    СпорЦмен
    1707142799
    Гурсткая? У кого это ч.мо в авторитете?
    Ответить
    Romeo 123
    1707143967
    Гурцкая, первое что приходит на ум , баба
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707147392
    Агенты не нужная опция
    Ответить
    alefreddy
    1707159584
    это певица такая наверное
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707162300
    Ты обидел трудную и уважаемую профессию, клоун, назвав это тело клоуном
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