Игрок «Зенита» объяснил, почему назвал «клоуном» Тимура Гурцкая

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко извинился перед футбольным агентом Тимуром Гурцкая. Летом 2023 года игрок назвал его «клоуном».

– Ты был близок к уходу из «Зенита» в аренду?

– Ни разу. Когда Тимур Гурцкая записал кружок в телеграме, что я перейду в «Крылья», мы ехали на матч. Меня это взбесило: еду в автобусе, настраиваюсь на матч в наушниках, а тут все начинают писать и звонить.

– Что отвечал?

– Да почти никому не отвечал, потому что ничего не слышал об уходе. Написал агенту, он сказал успокоиться. У меня не получилось, думал: «Нафига это делать?»

– Вкидывать сообщение о трансфере в день матча?

– Конечно. И так расстроился, так еще и весь матч провел на скамейке. Вышел в микст-зону – и выдал эту шляпу («Да что вы слушаете этого клоуна?» – Sports.ru).

– Почему именно «клоун»?

– Ха-ха, не знаю. Первое, что пришло в голову. Если честно, я несильно слежу за медиа, читаю только новостную ленту ВК. После этой ситуации поузнавал, кто такой Гурцкая, понял, что уважаемый дядька. На эмоциях я повел себя неправильно – прошу прощения.