Малком оценил уровень новичков «Зенита»: Нино, Артура и Педро

Форвард «Аль-Хиляля» Малком высказался об уровне новых бразильцев «Зенита». Петербургская команда подписала Нино, Артура и Педро.

– Как вам новые бразильские игроки сине-бело-голубых? Нино, Артур, Педро – что думаете о них?

– Нино – уже очень опытный футболист. Артур тоже, он много где играл и делал это очень хорошо. Как и Клаудиньо, он прошел через «Ред Булл Брагантино», потом вернулся в «Палмейрас», в клуб, где вырос. Это очень хорошие игроки, и Педро тоже – у него блестящее будущее, за которым я тоже буду следить. Прежде, чем перейти в «Зенит», все они общались со мной, я рассказывал и объяснял им, что это такое – жизнь в России, что это за клуб, какие там люди. Думаю, я смог заинтересовать их и очень этому рад, потому что понимаю, что они принесут пользу клубу, тренерскому штабу и вообще всем. Как и другие игроки, которых я давно знаю.

Новички – классные, с таким подбором футболистов, уверен, «Зенит» продолжит свою победную серию.