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    • Малком оценил уровень новичков «Зенита»: Нино, Артура и Педро

    Малком оценил уровень новичков «Зенита»: Нино, Артура и Педро

    Форвард «Аль-Хиляля» Малком высказался об уровне новых бразильцев «Зенита». Петербургская команда подписала Нино, Артура и Педро.

    – Как вам новые бразильские игроки сине-бело-голубых? Нино, Артур, Педро – что думаете о них?

    – Нино – уже очень опытный футболист. Артур тоже, он много где играл и делал это очень хорошо. Как и Клаудиньо, он прошел через «Ред Булл Брагантино», потом вернулся в «Палмейрас», в клуб, где вырос. Это очень хорошие игроки, и Педро тоже – у него блестящее будущее, за которым я тоже буду следить. Прежде, чем перейти в «Зенит», все они общались со мной, я рассказывал и объяснял им, что это такое – жизнь в России, что это за клуб, какие там люди. Думаю, я смог заинтересовать их и очень этому рад, потому что понимаю, что они принесут пользу клубу, тренерскому штабу и вообще всем. Как и другие игроки, которых я давно знаю.

    Новички – классные, с таким подбором футболистов, уверен, «Зенит» продолжит свою победную серию.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.02.2024 14:50
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1707142506
    Сказал что все клубы обыгрывать надо а Спартак рвать на клочья!
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