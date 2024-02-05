Бояринцев рассказал о низких зарплатах футболистов во Второй лиге

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев признался, что игроки во Второй лиге зарабатывают мало денег.

– Во Второй лиге вы тренировали клубы, где футболисты получают 30-50 тысяч рублей. На эти деньги можно жить?

– Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч – нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них.

– И как мотивировать игроков с таким заработком?

– Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше.

– Часто встречали тех, кто зарабатывал деньги на чем-то, помимо футбола?

– Помню, я тренировал новотроицкую «Носту». Один парень оттуда таксовал на «девятке» «Жигулей» после тренировки. И в ивановском «Текстильщике» у меня был парень, который таксовал после тренировок.