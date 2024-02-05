Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бояринцев рассказал о низких зарплатах футболистов во Второй лиге

    Бояринцев рассказал о низких зарплатах футболистов во Второй лиге

    Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев признался, что игроки во Второй лиге зарабатывают мало денег.

    – Во Второй лиге вы тренировали клубы, где футболисты получают 30-50 тысяч рублей. На эти деньги можно жить?

    – Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч – нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них.

    – И как мотивировать игроков с таким заработком?

    – Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше.

    – Часто встречали тех, кто зарабатывал деньги на чем-то, помимо футбола?

    – Помню, я тренировал новотроицкую «Носту». Один парень оттуда таксовал на «девятке» «Жигулей» после тренировки. И в ивановском «Текстильщике» у меня был парень, который таксовал после тренировок.

    Новости по теме
    Бояринцев дал прогноз на итоговое место «Спартака» в таблице РПЛ 1
    Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака» 16
    Бояринцев сказал, когда будет готов возглавить «Спартак»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1707133471
    Ну вот, достойная зп для футболистов такого уровня, в фнл можно поднят до 150 тысяч в месяц, а в рпл 500 поставить потолок
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+