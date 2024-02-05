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    • «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 5 февраля

    «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 5 февраля

    Вечером 5 февраля на «Коммьюнити Стэдиум» в Западном Лондоне состоится поединок 23 тура АПЛ. «Брентфорд» будет принимать «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Брентфорд»

    Главная новость из стана «Брентфорда» – возвращение бомбардира Айвана Тоуни. Последний отсидел дисквалификацию (баловался тотализатором) и остался в команде благополучно «пережив» зимнее ТО. После того, как Тоуни снова стал доступен (17 января), он успел отличиться двумя голами в двух матчах АПЛ.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» продолжает погоню за «Ливерпулем». Важный момент для тренера Хосепа Гвардиолы: лазарет «Сити» опустел. Все ключевые футболисты в строю и готовы сражаться за очередной титул в английской Премьер-Лиге.

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

    Команда Томаса Франка – не самый удобный соперник для «Сити». Хозяева способны создать проблемы действующему чемпиону АПЛ. Предлагаем заиграть ставку «обе забьют» (1,82).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2024 13:14
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