Вечером 5 февраля на «Коммьюнити Стэдиум» в Западном Лондоне состоится поединок 23 тура АПЛ. «Брентфорд» будет принимать «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«Брентфорд»
Главная новость из стана «Брентфорда» – возвращение бомбардира Айвана Тоуни. Последний отсидел дисквалификацию (баловался тотализатором) и остался в команде благополучно «пережив» зимнее ТО. После того, как Тоуни снова стал доступен (17 января), он успел отличиться двумя голами в двух матчах АПЛ.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Ливерпулем». Важный момент для тренера Хосепа Гвардиолы: лазарет «Сити» опустел. Все ключевые футболисты в строю и готовы сражаться за очередной титул в английской Премьер-Лиге.
Личные встречи
Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:
- 28.05.2023 «Брентфорд» – «Манчестер Сити» 1:0
- 12.11.2022 «Манчестер Сити» – «Брентфорд» 1:2
- 09.02.2022 «Манчестер Сити» – «Брентфорд» 2:0
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»
Команда Томаса Франка – не самый удобный соперник для «Сити». Хозяева способны создать проблемы действующему чемпиону АПЛ. Предлагаем заиграть ставку «обе забьют» (1,82).