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    Каррера рассказал о готовности возглавить сборную России

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, получал ли он приглашение возглавить сборную России.

    «За все мое время работы в «Спартаке» ко мне ни разу не обращались по поводу работы в сборной России.

    Были ли у меня амбиции возглавить российскую национальную команду? Если бы это было так, то я бы об этом подумал. Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России», – сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах.
    • Нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин руководит ей с июля 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    05.02.2024 11:03
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1707120358
    Если пиТарасовского не приглашали, значит, еще остались адекватные люди.
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    Цугундeр
    1707122615
    Страшно подумать даже , кто бы стал пресс-секретарём..
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    O-kolesov
    1707127328
    Бабло на подсосе.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707143565
    Спартачи такие наглые,даже бывшие и даже итальяшки!)
    Ответить
    TIMOTHY
    1707143801
    Ты о чем италия!? Сборная это не проходной двор спартак! Это в спаме пришел ушёл и норм! Хоть полмильена за месяц пройдет народу и это для них ок.
    Ответить
    TIMOTHY
    1707143840
    Есть у нас тренер сборной и хороший тренер! Игроки его уважают
    Ответить
    TIMOTHY
    1707143878
    Просись в свинарню,будь на связи и попадешь
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    VPERDIV SPARTAK
    1707146026
    Не надо вешать нам спагетти...на уши
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