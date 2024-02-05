Каррера рассказал о готовности возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, получал ли он приглашение возглавить сборную России.

«За все мое время работы в «Спартаке» ко мне ни разу не обращались по поводу работы в сборной России.

Были ли у меня амбиции возглавить российскую национальную команду? Если бы это было так, то я бы об этом подумал. Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России», – сказал Каррера.