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    Чанов сравнил уровень Помазуна и вратарей «Спартака»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил возможный переход 27-летнего Ильи Помазуна в «Спартак». Голкипер принадлежит красно-синим и выступает на правах аренды за «Урал».

    – Уровень Ильи достаточно высокий. Он уже который год показывает стабильную игру. Это не мальчик, который был. Серьезный возраст. Уже появился вратарский опыт. А вот перейдет или нет, я не уверен. Надо подумать. Все-таки он армейский.

    – Как вы думаете, Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака» Селихова и Максименко?

    – Думаю, что да. Прежде всего в стабильности. Как говорят, вратарь – это тот, который не допускает больших ошибок. Люди должны быть уверены, что человек не пропустит.

    – Вы поймете Помазуна, если он все-таки уйдет в «Спартак»?

    – Всегда любой переход из ЦСКА в «Спартак» или наоборот вызывает разные разговоры, кривотолки болельщиков. Я к подобным трансферам так же отношусь. Не хотелось бы.

    – Понимаю.

    – Хотелось бы, чтобы Помазун, отыграв в «Урале», вернулся в ЦСКА и помог команде. Если он дождется, когда Игорь Акинфеев уйдет. Умение ждать – это один из компонентов вратарского мастерства.

    • Контракт Помазуна с ЦСКА действует до лета 2028 года.
    • В нынешнем сезоне он провел в «Урале» 22 матча и пропустил 32 гола.
    • По данным телеграм-канала «Мутко против» трансфер Помазуна в «Спартак» может состояться летом, а этот сезон он доиграет в екатеринбургской команде.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.02.2024 09:22
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    Комментарии (11)
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    SLADE2019
    1707118355
    Оценщика данных вратарей можно было и более независимых найти. Помазун можно сказать воспитанник Чанова, вот последний и считает его более сильным чем спартаковские вратари. По мне, так с Селиховым они равные по классу. Во всяком случае, если искать вратаря, то более сильного.
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    bset
    1707118708
    Блин ну желать на пике карьеры подождать - это такое себе)) Пусть играет, пусть развивается. Либо пусть в ЦСКА возвращают и регулярно выпускают в основе, раз он так нужен.
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    zigbert
    1707137685
    Усиливать вратарскую позицию с помощью Помазуна не очень то перспективное дело. Да он ничем не лучше тех же Максименко и Селихова. Но нынешние вратари Спартака не отличаются стабильной игрой. Нет уверенности в своих действиях. Да и бойцовским характером не отличаются. А если в ворота Спартака назначается пенальти то мяч обязательно влетает в сетку ворот. При всей неубедительности игры вратарей Максименко сейчас лучший в Спартаке.
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    alefreddy
    1707145488
    Кифа еще поиграет пока нет шансов строить перспективы
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    ABF
    1707154180
    Не дождётесь! Это я про уход Акинфеева….
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    bulls27
    1707226893
    Не нужен за бесплатно . Свинов лучше в тыщщщщу раз .
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    bulls27
    1707226964
    С таким ростом в шашки пусть играет , видели его косячество в Урале гы гы гы
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