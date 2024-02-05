Чанов сравнил уровень Помазуна и вратарей «Спартака»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил возможный переход 27-летнего Ильи Помазуна в «Спартак». Голкипер принадлежит красно-синим и выступает на правах аренды за «Урал».

– Уровень Ильи достаточно высокий. Он уже который год показывает стабильную игру. Это не мальчик, который был. Серьезный возраст. Уже появился вратарский опыт. А вот перейдет или нет, я не уверен. Надо подумать. Все-таки он армейский.

– Как вы думаете, Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака» Селихова и Максименко?

– Думаю, что да. Прежде всего в стабильности. Как говорят, вратарь – это тот, который не допускает больших ошибок. Люди должны быть уверены, что человек не пропустит.

– Вы поймете Помазуна, если он все-таки уйдет в «Спартак»?

– Всегда любой переход из ЦСКА в «Спартак» или наоборот вызывает разные разговоры, кривотолки болельщиков. Я к подобным трансферам так же отношусь. Не хотелось бы.

– Понимаю.

– Хотелось бы, чтобы Помазун, отыграв в «Урале», вернулся в ЦСКА и помог команде. Если он дождется, когда Игорь Акинфеев уйдет. Умение ждать – это один из компонентов вратарского мастерства.