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    Малком – о «Зените»: «Очень соскучился»

    Бывший форвард «Зенита» Малком поделился впечатлениями от встречи с игроками петербургской команды. Сейчас бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

    – Почувствовали, что соскучились по бывшим партнерам по команде?

    – Да-да, мы ведь столько лет играли все вместе, целых четыре года! Это большой срок. Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился. Прошло время, но любовь и воспоминания о «Зените» самые разные, ведь в футболе бывает всякое, по-прежнему сильны. Но что бы ни происходило, всегда остается дружба, отношения между людьми. В памяти хранится только самое хорошее – об игроках, тренерском штабе, врачах. Обо всех! Это все очень важно для меня.

    – Как в целом ваши дела? Рассказывайте! Есть ли жизнь после «Зенита»?

    – Да, жизнь продолжается (улыбается). Надо идти вперед, продолжать жить. Я счастлив в Саудовской Аравии, уже освоился, новые одноклубники много помогают, как и болельщики «Аль-Хиляля». Главное – хорошо делать свою работу на поле. Я всегда стремился к этому, и в «Зените» мне это часто удавалось. Жизнь тут сильно отличается, она чуть более закрытая, но дела у меня идут хорошо. Здесь иначе, чем в Европе, чем в Санкт-Петербурге. Он для меня – один из самых красивых европейских городов. Я здесь, чтобы делать свое дело, продолжать завоевывать титулы, и это самое главное.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    05.02.2024 01:26
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    Комментарии (8)
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    Номэд
    1707086053
    По кому там скучать? Дзюбы там уже нет. Гыгыгы
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    JIEGEHDA
    1707112249
    Красивый ролик . Молодец что приехал. Удачи Малкому. Помогли друг другу как говорится.
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    somn
    1707118263
    По ролику видно, какая обстановка сейчас в Зените и что за человек Малком, удачи ему!
    Ответить
    Олег Аксёнов--google
    1707122771
    Ошалеть. Сколько же здесь собралось ****. Педикулёзные прям захватили этот сайт
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