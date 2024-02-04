Слуцкий порассуждал о перспективах российских футболистов в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, способны ли игроки из России усилить китайские команды.

– Кто из российских футболистов мог бы усилить команду и вписаться в структуру китайского футбола?

– У нас большое количество качественных футболистов, но в Китае очень жесткий лимит, всего пять иностранцев могут быть в составе команды.

Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы.

Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате.