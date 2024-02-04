Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий порассуждал о перспективах российских футболистов в Китае

    Слуцкий порассуждал о перспективах российских футболистов в Китае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, способны ли игроки из России усилить китайские команды.

    – Кто из российских футболистов мог бы усилить команду и вписаться в структуру китайского футбола?

    – У нас большое количество качественных футболистов, но в Китае очень жесткий лимит, всего пять иностранцев могут быть в составе команды.

    Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы.

    Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате.

    • Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
    • Тренер был без работы с ноября 2022-го, когда покинул «Рубин».

    Новости по теме
    Слуцкий объяснил, почему согласился тренировать «Шанхай Шэньхуа» 1
    Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки» 3
    Радимов назвал топ-клуб, в который нужно отправить Слуцкого в случае его успеха с «Шэньхуа» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+