Слуцкий порассуждал о перспективах российских футболистов в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, способны ли игроки из России усилить китайские команды.
– Кто из российских футболистов мог бы усилить команду и вписаться в структуру китайского футбола?
– У нас большое количество качественных футболистов, но в Китае очень жесткий лимит, всего пять иностранцев могут быть в составе команды.
Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы.
Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате.
- Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
- Тренер был без работы с ноября 2022-го, когда покинул «Рубин».