Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Салиба, Чавес, Уайт, Эдегор, Смит-Роу, Райс, Мартинелли, Сака, Жезус.

Главный тренер: Микель Артета

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Брэдли, Эллиот, Джонс, Аллистер, Анхель, Нуньес, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»