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    • «Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Арсенал»: Рая, Зинченко, Салиба, Чавес, Уайт, Эдегор, Смит-Роу, Райс, Мартинелли, Сака, Жезус.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Брэдли, Эллиот, Джонс, Аллистер, Анхель, Нуньес, Жота.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»

    Арсенал-Ливерпуль смотреть онлайн 4 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 17:51
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