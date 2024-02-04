Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Арсенал»: Рая, Зинченко, Салиба, Чавес, Уайт, Эдегор, Смит-Роу, Райс, Мартинелли, Сака, Жезус.
Главный тренер: Микель Артета
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Брэдли, Эллиот, Джонс, Аллистер, Анхель, Нуньес, Жота.
Главный тренер: Юрген Клопп
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».