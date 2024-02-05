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    • Клопп высказался в связи с утратой «Ливерулем» лидерства по потерянным очкам

    Клопп высказался в связи с утратой «Ливерулем» лидерства по потерянным очкам

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после гостевого поражения в матче 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3) прокомментировал положение в турнирной таблице.

    «Красные» лидируют с 53 очками после 23 матчей. «Арсенал» отстает на 2 балла, а «Манчестер Сити» – на 5, но провел на две игры меньше.

    «Я не нервничаю из-за двух матчей в запасе у «Сити». Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все свои матчи, если быть честным на 100%. Нам даже не нужно их смотреть. Все в порядке. Для нас на самом деле ничего не изменилось.

    Мы бы хотели победить или заработать одно очко, но на протяжении всех 90 минут мы были недостаточно хороши. Мы просто должны поздравить «Арсенал» с тремя очками», – сказал Клопп.

    • Сегодня «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брентфордом».
    • Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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    Источник: Manchester Evening News

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    05.02.2024 12:52
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    Комментарии (2)
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    Давид59
    1707130087
    ;)))))) очком!!!
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