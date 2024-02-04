Агент Помазуна ответил, возможен ли переход вратаря из ЦСКА в «Спартак»

Алексей Сафонов, агент голкипера сборной России Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.

Сейчас Помазун в аренде в «Урале».

Права на него принадлежат ЦСКА.

Сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры о трансфере вратаря.

– Скажу сразу, что слухи не комментирую. Это написал какой-то телеграм-канал. Сейчас их миллион.

Если я в курсе – говорю. Но трансферы любят тишину. Человек находится на сборах. Мало того, что игрока начинают, грубо говоря, из колеи выводить. Он нормально тренируется.

– Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал: «Наверняка, агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента».

– Хоть раз было где-то написано, что агент игрока сказал такое? А что там ЦСКА говорит, я тоже не знаю. Помазун принадлежит армейцам, у него действующий контракт. Поэтому объявить о том, что он куда-то уходит или нет может только ЦСКА.

Как я могу за них эти вопросы решать? Наверное, это вопросы к Брейдо больше. Может, они сами ведут какие-то разговоры – имеют право.

– Теоретически трансфер в «Спартак» возможен?

- В нашем футболе что угодно может быть. Фигу уходил из «Барсы» в «Реал», были и другие моменты.

Помазун уже примерно четыре года играет в «Урале». Одно дело, если бы Акинфеев куда-то ушел, это была бы бомба, а здесь...

Вообще ни я, ни он не скрываем, что у него есть мечта попробовать себя в Европе. А кто там валит на агента, мне это не совсем приятно.