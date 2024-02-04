Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Агент Помазуна ответил, возможен ли переход вратаря из ЦСКА в «Спартак»

    Агент Помазуна ответил, возможен ли переход вратаря из ЦСКА в «Спартак»

    Алексей Сафонов, агент голкипера сборной России Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.

    • Сейчас Помазун в аренде в «Урале».
    • Права на него принадлежат ЦСКА.
    • Сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры о трансфере вратаря.

    – Скажу сразу, что слухи не комментирую. Это написал какой-то телеграм-канал. Сейчас их миллион.

    Если я в курсе – говорю. Но трансферы любят тишину. Человек находится на сборах. Мало того, что игрока начинают, грубо говоря, из колеи выводить. Он нормально тренируется.

    – Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал: «Наверняка, агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента».

    – Хоть раз было где-то написано, что агент игрока сказал такое? А что там ЦСКА говорит, я тоже не знаю. Помазун принадлежит армейцам, у него действующий контракт. Поэтому объявить о том, что он куда-то уходит или нет может только ЦСКА.

    Как я могу за них эти вопросы решать? Наверное, это вопросы к Брейдо больше. Может, они сами ведут какие-то разговоры – имеют право.

    – Теоретически трансфер в «Спартак» возможен?

    - В нашем футболе что угодно может быть. Фигу уходил из «Барсы» в «Реал», были и другие моменты.

    Помазун уже примерно четыре года играет в «Урале». Одно дело, если бы Акинфеев куда-то ушел, это была бы бомба, а здесь...

    Вообще ни я, ни он не скрываем, что у него есть мечта попробовать себя в Европе. А кто там валит на агента, мне это не совсем приятно.

    • В этом сезоне Помазун пропустил 32 гола в 22 матчах за «Урал».
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Президент «Урала» Иванов прокомментировал интерес «Спартака» к Помазуну
    Григорий Иванов ответил, перейдет ли Помазун зимой в «Спартак» 2
    Филимонов не понимает, зачем «Спартаку» Помазун 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АртурZaСМ
    1707061983
    Я вот только не пойму на кой х.. он Спартаку? Чем он лучше Селихова или Максименко?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+