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    • В ЦСКА отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Помазуну

    В ЦСКА отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Помазуну

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, может ли клуб продать «Спартаку» Илью Помазуна.

    «Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чeм и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы.

    Но, повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА», – сказал Брейдо.

    • 27-летний Помазун до июня в аренде в «Урале».
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне вратарь сборной России пропустил 32 гола в 22 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.02.2024 15:15
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