В ЦСКА отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Помазуну

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, может ли клуб продать «Спартаку» Илью Помазуна.

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чeм и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы.

Но, повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА», – сказал Брейдо.